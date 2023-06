«Io, tassista ungherese innamorato di Villasimius: qui in vacanza da 30 anni» 

Trent’anni fa Nagy Balàzs (per tutti Balu), tassista di Budapest, non sapeva nulla della Sardegna, neanche dove si trovasse. Poi, era il 1996, viene spedito a Villasimius da una compagnia aerea ungherese per partecipare a un torneo internazionale di calcetto, all’interno del Tanka Village. Da quel momento è amore sconfinato «per un posto magico che mi ha cambiato la vita». Balu oggi, 63 anni da compiere a luglio, è un cliente storico del Tanka (nessuno come lui, presente ininterrottamente dal ’96), viene in Sardegna anche due o tre volte l’anno e a Budapest gira con lo stemma dei quattro mori nel taxi.

Mare e cucina sardi

«La prima cosa che mi ha colpito di Villasimius - ricorda Balu che parla un ottimo italiano – è stata la cucina sarda, il buon vino e i colori incredibili del mare. Il Tanka trent’anni fa era diverso, adesso è ancora più bello e curato. Ho conosciuto tutti i dipendenti, siamo cresciuti assieme come una grande famiglia. Anzi, ormai io sono rimasto mentre tanti di loro non ci sono più».

Promozione turistica

Quell’amore per la Sardegna lo ha portato a rivedere la sua attività lavorativa, a Budapest: «Sono diventato un tassista particolare – spiega – e cioè durante le mie corse promuovo le bellezze della Sardegna. A chi sale in auto, che siano ungheresi o stranieri, racconto delle incredibili spiagge di Villasimius oppure del “porceddu” arrosto. E tutti mi ascoltano incantati».

È uno dei rari tassisti che parlano italiano a Budapest. Anche per questo spesso viene contattato dall’ambasciata e dal consolato italiano «e per me è sempre un grande piacere». Alla vista dello stemma dei quattro mori nel suo taxi qualcuno gli chiede se è sardo «e io scherzando rispondo che sì, sono un tipico sardo alto un metro e 90». Non lo può dimostrare «ma credo – aggiunge sorridendo – che l’incremento del turismo ungherese in Sardegna che si è registrato sia un po’ anche merito mio».

La famiglia

Balu era a Villasimius sino a pochi giorni fa, sempre per un torneo di calcetto. Al Tanka ma anche al centro, tra musei e piazza Gramsci. «Il paese mi ricorda uno di quei bei paesini americani in continua ascesa, è sempre più carino. Ma ancora più carini sono gli abitanti, mi vogliono molto bene. Diverse famiglie mi ospitano e mi invitano a cena».

La prossima settimana sarà in America, dove vive la figlia «perché sta per nascere il mio secondo nipotino. Senz’altro anche a lui farò conoscere la Sardegna». Nel frattempo ha già fatto innamorare dell’isola la moglie e l’altro figlio «ma non è complicata questa cosa, siamo due popoli simili che amano fare festa e che tengono molto all’amicizia». C’è anche qualche differenza «per esempio – dice ancora Balu - i sardi hanno un carattere più forte, l’ungherese invece è più propenso a lamentarsi. Spero che gli amici ungheresi non se la prendano per questa affermazione però è importante cercare di agire e risolvere le cose anziché stare fermi a lamentarsi». A trasferirsi per sempre nell’isola non ci ha pensato «anche perché io mi sento sardo, e come i sardi amo molto la terra dove sono nato. È meraviglioso viaggiare, un po’ qui e un po’ lì».

A Villasimius lo conoscono tutti: «È una persona splendida – mette in evidenza Sergio Ghiani, presidente del consorzio turistico e della Pro Loco – assieme a lui ho trascorso tanti bei tornei estivi di calcetto. Ma è soprattutto un trascinatore, una di quelle persone che hanno dimostrato tanto affetto per il territorio. Appena, come Pro Loco, porteremo avanti il progetto degli ambasciatori del turismo, lui sarà senz’altro un candidato».

