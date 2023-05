«Io talassemico, in prima fila con l’Avis» 

Marco Mameli ha deciso di dedicare la sua vita a una nobile causa: aiutare il prossimo. A 48 anni, è il fondatore dell'Avis di Capoterra, dove ricopre il ruolo di vicepresidente vicario. Mameli è un malato di talassemia, con l’Avis gioca in casa e ha deciso di mettere a disposizione le sue energie, la sua determinazione e la sua esperienza, dimostrando che l'impegno e la passione possono superare ogni ostacolo.

Una questione di mentalità

«Cerco di cambiare il pensiero di fronte a questa malattia. Ai miei tempi si viveva in una bolla di vetro, venivamo etichettati come fragili, avevamo un limite di età che non superava i quarant’anni. Negli anni si sono fatti passi avanti grazie al professor Antonio Cao. Ci sono terapie e medicinali che ci permettono di vivere una vita quasi normale. Non è stato facile, ho avuto i miei momenti di sconforto, ma non mi sono mai fermato. Ho sempre fatto sport, ancora oggi mi alleno, come tanti altri malati».

Una storia lunga dieci anni.

«Negli anni mi sono occupato di organizzare i raduni del cuore: bussavo alle porte di società sportive, carabinieri, attività locali e chiedevo chi fosse disponibile a donare in sangue. Ci davamo come punto di incontro il parcheggio del campo di rugby e partivamo in “carovana” verso l’ospedale. Dopo aver notato che la cittadina rispondeva così bene, arrivò la decisione: volevo fondare l’Avis Capoterra. Chiesi a un paio di amici di darmi una mano, presi contatti con i presidenti provinciali e regionali e così iniziò l’avventura. Non fu facile, era il lontano 2013».