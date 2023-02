«Io, sopravvissuto al bombardamento di Monserrato» 

«Se non mi fossi svegliato in tempo, non sarei qui a parlarne». È un fiume in piena Antonio Brundu, 105 anni il 12 marzo, mentre racconta ciò che ha vissuto negli anni della Seconda guerra mondiale.

Nato a Perdasdefogu nel 1918, è scampato per miracolo allo spezzonamento aereo americano del 31 marzo 1943 su Monserrato. Ripercorrere quel giorno non è facile per lui: «Ero in turno nella cucina della mensa dei sottufficiali nel Circolo Sant’Ambrogio qui a Monserrato. Non stavo bene e mi fecero tornare a casa a riposare, in via Cicerone. Con tutta la famiglia sfollata a Perdasdefogu, ero da solo. Mi misi a dormire, ma la sirena dell’allarme antiaereo mi svegliò di soprassalto, scesi in cortile e scappai verso la campagna con tanta altra gente. Ero molto spaventato, ma in momenti come quelli pensi a sopravvivere e metterti in salvo. Terminato il bombardamento – prosegue - tornai in casa e mi accorsi che uno spezzone era caduto proprio nella stanza dove riposavo. Se non mi fossi accorto della sirena, sarei stato tra gli inquilini di quell’edificio morti a causa di quello spezzonamento».

Occhi lucidi

Gli occhi gli si fanno lucidi, come se quel giorno fosse ieri. Dopo quella terribile esperienza c’è voluto del tempo per superare il trauma: «Dimenticare no, non è possibile. Ma superarlo, sì. D’altronde ho superato tante altre cose». A 9 anni Antonio Brundu lascia la scuola per aiutare la sua numerosa famiglia e si mette a pascolare le capre. A 21, nel 1939, si trasferisce a Monserrato, dove vive tutt’oggi, per prestare servizio come aviere di leva presso l’ormai dismesso aeroporto militare.

Lì è assegnato al 155esimo Deposito Macchine che gestiva il parco macchine per tutti gli aeroporti militari dell’Isola. Ma lo stesso anno va a Bologna per 2 mesi, sempre in aeroporto, successivamente a Parma per un corso di autista. L’esame di guida è l’occasione per sfuggire al reclutamento forzato in Africa. «Non volevo andare in guerra, perciò pensai a un escamotage», racconta. «Entrando a marcia indietro nel cortile della caserma urtai il cancello. Il sottotenente mi bocciò, così io non partii. Ne fui molto contento».