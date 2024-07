«Io sono un militante romantico» 

«Mio padre mi avvisava ogni volta in cui, a tavola, se ne parlava».

Che cosa le diceva?

«“Non metterti mai contro la fabbrica perché là dentro c’è il tuo futuro”. Questo diceva. E aveva ragione, perché a Taranto i ragazzi o entravano all’Ilva oppure andavano in Marina».

E lei?

«Io alle superiori facevo già parte dei collettivi studenteschi. A 15 anni cominciavo a partecipare a manifestazioni e cortei, ma volevo un altro destino e perciò sono dovuto scappare».

Destinazione Roma.

«A 18 anni. Mi sono iscritto all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico. Per mantenermi ho dovuto lavorare».

Michele Riondino è l’incarnazione di chi sfugge a un destino già segnato. E lui, classe 1979, figlio di un ex operaio dell’Ilva (Franco) e di una casalinga (Mirella), nonostante il successo raggiunto ha conservato quella tigna di ragazzo venuto dal basso, dell’attivista dei centri sociali che oggi fa tutt’uno con la militanza dell’attore impegnato. Stasera sarà a Carloforte, ospite del festival Creuza de Mà, per la proiezione di “Palazzina Laf” (ore 21, Cineteatro Cavallera), film che ha scritto (con Maurizio Braucci), diretto e interpretato. In pratica, un film nato dalla sua pancia e incarnato dentro la storia della sua città, Taranto, e di quella classe operaia («Che non esiste più») che ha tratto vita, pane e morte dall’Ilva, le acciaierie che hanno segnato un’epica industriale e le cronache giudiziarie degli ultimi decenni. La Palazzina Laf del film è un edificio realmente esistito, il reparto lager dell’Ilva dove negli anni Novanta venivano confinati i dipendenti non allineati. Un caso che portò alla prima sentenza di mobbing in Italia. Lui è Caterino Lamanna, la spia del padrone, uno che impersona l’assenza di coscienza del proprio ruolo di lavoratore.

Inquinamento e diritti calpestati. La storia del Sulcis operaio non è poi tanto diversa.

«Se si è arrivati a questo punto è perché c’è un sistema industriale che ha sempre più mirato al profitto e meno alla salvaguardia del lavoro e dei lavoratori».

Perché dice che la classe operaia non esiste più?

«Perché quell’appartenenza oggi è completamente dimenticata. Non esiste più quella che un tempo chiamavamo lotta di classe, e anzi ci viene fornita l’idea che il lavoro possa essere un premio, o peggio una punizione se non ci si comporta bene. Dare e togliere lavoro è diventato un’arma di ricatto».

Anche per responsabilità dei lavoratori, forse.

«Anche, ma più che dei lavoratori la responsabilità è dei sindacati, che hanno tradito il loro mandato. E quando io critico il sindacato non critico l’idea di sindacalismo, ma che cosa è diventato oggi. Ogni volta che scende a compromessi quando si siede ai tavoli con l’intenzione di risolvere la questione occupazionale, o ambientale, o sanitaria o di sicurezza sul lavoro».

Per studiare a Roma ha dovuto mantenersi da solo. Che lavori faceva?

«Classici lavoretti da fuorisede, ma anche l’istruttore di scuola guida, il parcheggiatore ai Parioli nella villa di una marchesa. Auto di gran lusso, ma la difficoltà più grande me l’ha data una 500».

La prima auto quando ha potuto permettersela?

«Una Panda. L’ho comprata quando ho cominciato a lavorare per un programma che si chiamava Giga, su Rai Sat Ragazzi».

Oggi è papà di due bambine, Frida e Irma, 10 e 7 anni. C’è una domanda che le hanno fatto alla quale non ha saputo rispondere?

«Ho sempre risposto, anche quando Frida mi chiese perché siamo contro la fabbrica. Le ho spiegato che non siamo contro la fabbrica, ma contro chi invece di curarla l’ha trasformata in un mostro».

Ha raccontato che il primo bacio con Eva Nestori (make-up artist, si sono sposati un anno fa) è stato “come un incantesimo”. Militante e romanticone.

«Sì, sono romantico. E sono grato alla donna che ha fermato il tempo e mi ha dato due splendide figlie e un’idea di futuro diversa da quella che avevo prima, quando ero solo».

