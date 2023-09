“Io sono Lorenzo, la mia festa in giallo” Oggi dalle 18.30 alle 24 a Villasimius  

Giallo come il sole, l’estate, l’allegria. Giallo come il colore amato da Lorenzo, bimbo di 2 anni e mezzo scomparso nel 2016 a causa di un neuroblastoma. A lui è dedicato un evento benefico che si terrà oggi a Villasimius. “Io sono Lorenzo, la mia festa in giallo” è il titolo della grande serata in programma dalle 18.30 e fino a mezzanotte in piazza Margherita Hack, interamente colorata di giallo per l’occasione.

La festa - organizzata da Moon arts col patrocinio del Comune di Villasimius - sarà l’occasione per conoscere il progetto “Goodbay mai” (addio mai), prodotto da Moon Arts e liberamente ispirato alla storia di Lorenzo, per la regia di Marco Oppo e la produzione esecutiva di Manuela Castangia. Un film attualmente in fase di pre-produzione, che verrà girato per gran parte proprio a Villasimius. Ma il programma di “Io sono Lorenzo, la mia festa in giallo” è ricco e vario: dall’esibizione delle allieve della scuola Energia Movimento Danza alla partita di calcetto dei bambini della scuola calcio Villasimius. E ancora: di set by Aves, baby dance, musica e balli per tutte le età con Elena Ciccu, bubble show, sculture di palloncini. A tutti è richiesto di indossare qualcosa di giallo. Una manifestazione che nasce da parte degli amici di Lorenzo, come conferma Marco Oppo, regista di “Goodbye mai” e presidente di Moon Arts: «Per ricordare Lorenzo nel Comune in cui viveva, con il sorriso che ha avuto fino alla fine».

