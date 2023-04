“Io sono albero”, Bruno Petretto al Ghetto 

Ci sono piume, sul filo spinato. E sassolini, pale di Fico d’India ,bioccoli di lana di pecora. “Io sono albero”, personale di Bruno Petretto, si dipana tra la Sala della Corona e la terrazza del Ghetto di Cagliari. Curata da Mariolina Cosseddu, è composta interamente di materiali vegetali e animali trovati in campagna, tra i bianchi tufi e gli sprofondi del Torrione di Sa Rocca Entosa. Gli autori sono loro, dice Bruno Petretto indicando sulle copertine di tre libri - che accarezza – pagine di pietra tritata, porzioni di fuscelli disidratati, lacerti di fusti. Bellissimi.

Parco delle Arti

Sul pavimento ,una distesa di fiscoli (filtri per la torchiatura delle olive)nel cuore dei quali crescono steli di grano .Forse questi arnesi provengono da Molineddu, luogo bellissimo nella zona di Ossi dove Bruno vive e dove da circa vent’anni coltiva il Parco delle Arti, a prova di diluvi e siccità. Qui tra i massi erratici, il torrente, gli aranci e i mandarini, artisti di ogni disciplina si ritrovano a lavorare en plein air, a mangiare insieme, a scavare, a legare, a liberare radici per farne sculture. Il cancello è sempre aperto, ci si può arrampicare fino alla casa sui rami, attraversare il ponte tibetano, prendere il tè su una tovaglia di foglie secche. Le opere nel tempo si sovrappongono e si modificano e sempre riescono a non offendere l’ambiente , nessuna arroganza da parte di coloro che arrivano e si mettono in ascolto.

Artista-attore

Bruno Petretto, classe 1941, ha un viso che racconta e, infatti, è anche un attore. Giovanni Columbu l’ha voluto per “Su Re” nei panni di Giuseppe D’Arimatea. Nel video proiettato sulla parete lo si vede camminare deciso verso la cavità di un grosso tronco e infilarsi dentro: a casa. Questo artista profondo e limpido, scrive Mariolina Cosseddu nella presentazione «trova nella terra gli elementi che compongono le sue opere, consapevole che tutto lì nasce e lì ritorna»