«Io, solo contro l’Alzheimer di mia moglie» 

A 83 anni, Alessandro Scanu, di Guspini, è stanco ed esasperato: «I responsabili dell’Asl di Sanluri non mi rispondono – confida – non so a chi rivolgermi. Mia moglie è malata di Alzheimer e serve l’accompagnamento: perché la legge per l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili non viene applicata?» Scanu è già stato nominato amministratore di sostegno dal Tribunale ma da oltre 15 mesi aspetta l’esame della prima visita della commissione medica per avere il sostegno previsto dalla legge.

«Mi serve aiuto»

Negli ultimi tempi la richiesta del pensionato si è trasformata in supplica: «Ho presentato la domanda di primo riconoscimento di invalidità civile di mia moglie nel settembre 2023, secondo le modalità previste. Sono in possesso della documentazione dell’Inps che dichiara di avero la ricevuta e dichiara che il “luogo e la data di invito alla visita” per il controllo “verranno comunicati a breve”. A oggi, dopo 15 mesi, non ho ricevuto nessuna comunicazione. Questa attesa – aggiunge Alessandro Scanu – mi crea problemi: ho 83 anni e non so sino a quando potrò accudire mia moglie da solo. Praticamente vivo chiuso in casa: faccio l’infermiere, cucino ma mi rendo conto che mi serve aiuto».

24 ore su 24

Nella sua casa in via Dessì, Alessandro Scanu racconta la triste vicenda che lo coinvolge: «Mi trovo con mia moglie senza ricevere nessun sostegno finanziario. Sto terminando i miei risparmi per garantirle perlomeno il necessario. La mia pensione è di poco superiore a quella minima, per cui non so come fare per avere aiuto e assistenza. Se a mia moglie spetta un sussidio da ricevere, perché questi ritardi? Una persona malata di Alzheimer ha bisogno di attenzioni 24 ore su 24: la legge prevede, in questi cas,i garanzie e tutele particolari per la gravità della patologia. Tuttavia la commissione medica ancora non si è riunita per decidere sugli aiuti. Mia moglie è invalida totale, ha bisogno di una persona che l’affianchi e non io sono più in condizioni di farlo. Ho esaurito tutte le mie risorse finanziarie. Spero – prosegue l’uomo – che i Servizi sociali del Comune di Guspini e l’Asl comprendano la mia situazione. Sinora ho sofferto da solo. Chiedo aiuto alle istituzioni. Non voglio attirare nessuna attenzione: cerco solo assistenza per mia moglie. Se questa situazione permane mi spaventa quello che può succedere: voglio garantire il minimo di assistenza a mia moglie».

Disagi diffusi

Ottenere una certificazione di invalidità in tempi ragionevoli e senza disagi è diventato un miraggio. Le famiglie con persone con disabilità, senza i certificati che ne attestino in modo formale lo status, non possono accedere a nessun beneficio economico, a nessun servizio, a nessuna prestazione strettamente necessaria per le loro condizioni. Non solo: le precedenti certificazioni, se rivedibili, non hanno alcun valore fintanto che l’intero procedimento di verifica non è stato completato.

RIPRODUZIONE RISERVATA