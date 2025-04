«Io, soldato invisibile, ho visto l’orrore» 

Quegli attimi, tra la vita e la morte, non li ha mai dimenticati. O meglio, li ha tenuti sepolti, nascosti dentro l’anima, fino a farli riaffiorare impetuosi soltanto con la terapia.

Ma alla fine Gianluca Murgia, 51 anni, ex militare dell’esercito, nella Brigata Sassari e oggi istruttore di boxe, quei ricordi li ha messi in un libro. Pagine e pagine di episodi vissuti nelle undici missioni a cui ha partecipato: quattro in Afganistan, tre in Iraq, le altre in Libano, Kosovo e Macedonia.

Si chiama “Soldato invisibile” il volume, nato quasi per caso. «Io non sono uno scrittore», dice, «ma questo libro mi ha salvato, è stato la mia terapia. Perché certe volte da queste cose non ne esci».

La diagnosi

“Disturbo da stress post traumatico”, è la diagnosi confermata da quattro specialisti, compreso quello dell’Asl di Cagliari, ma mai riconosciuta dal ministero. Per questo ha fatto ricorso al Tar, con udienza il mese prossimo. «Nel 2023 sono stato congedato dal Ministero della difesa per disturbo dell’adattamento non dipendente da causa di servizio».

Che qualcosa non andasse lo aveva capito al ritorno dall’ultima missione: «Tutto è nato da una forte ipertensione. Il cardiologo non riusciva ad abbassare la pressione in alcun modo così mi ha detto che forse era il caso che andassi da uno psicologo».

Lo shock della guerra

È l’inizio di tutto: «È come se avessero aperto un pozzo che era rimasto chiuso per tanto tempo. Sono affiorati episodi, ricordi, cose che facevano male. Come quell’incidente nel deserto con il Lince. Il mio rallista che era al centro, venne schiacciato dal mezzo. Per fortuna sopravvisse ma fu terribile», racconta. «Poi gli scontri a fuoco, in Afganistan quando mi trovai coinvolto in prima persona, bloccati dai talebani che ci tennero per giorni, sotto tiro. Ho visto morti, feriti».

Il libro

Il libro, quello, è venuto dopo. «Tornavo dalla psicanalisi e registravo le mie emozioni. Poi le ho trascritte e sono diventate un bagaglio importante per me». Un bagaglio condiviso un giorno con una sua allieva «che suggerì di ordinarle e metterle in un libro? Mi ha aiutato a sistemarle e così è nato “Soldato invisibile, la mia terapia, la mia cura”.

Murgia era in Iraq nel periodo dell’“Animal House”, la base militare di Nassirya fatta saltare in aria con un camion bomba dove erano morti tanti soldati. «Nel libro non faccio nomi, non menziono nessuno. Sono solo le mie emozioni, i miei ricordi, cose che non posso dimenticare. L’ultimo capitolo, l’ho lasciato scrivere a mia moglie che racconta le sue emozioni e le paure». La gente dice «sei tu che hai scelto di andare in missione» ma in realtà non è proprio così. Io non ho scelto: quando si va in missione si va in organico. Se hai problemi, magari di salute, ti lasciano a casa, altrimenti vai. Io ero una figura importante: l’osservatore del fuoco della terza divisione che si occupava soprattutto di aerei , elicotteri».

La vita adesso ha ripreso a scorrere. «Ciò che ho visto e che ho fatto non lo potrò dimenticare, ma sono riuscito a raccontarlo, grazie alla terapia e questo è importante per me. Perché anche se hai visto l’inferno, puoi uscirne».

