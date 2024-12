«Io sindaco per un giorno vorrei portare Renato Zero alla festa di Santa Greca» 

«Ho sempre sognato di fare il sindaco e per il mio 25esimo compleanno il sogno è diventato realtà». Il desiderio di Nicola Capoccia è stato esaudito lotto dicembre per volontà di un’intera cittadina a lui affezionata.

Parenti, amici e conoscenti hanno architettato una giornata a sorpresa in Municipio: un salto nella stanza della sindaca, poi al comando dei Vigili urbani. Ma prima di recarsi al lavoro ha fatto il consueto salto in edicola per comprare il giornale: «Tutti i giorni, da quando ero piccolo, leggo L’Unione Sarda ». Nicola si sente un decimese doc: «Il mio paese è bello e i suoi cittadini gentili. Sono felice di vivere qui».

Sorridente, positivo e ottimista, ammette di avere anche qualche difetto: «Sono un po’ pettegolo. Mi piacciono il gossip e le storie di paese». E proprio in paese ci sono i suoi migliori amici (ragazzi con disabilità come lui) che incontra in oratorio, agli scout e a scuola di musica: «Mi piace cantare e tutti gli anni mi esibisco durante il saggio di fine anno. Il mio cantante preferito è Renato Zero e per il mio compleanno ho ricevuto tanti regali, tra i quali il suo cappello. Vorrei tanto che fosse l’ospite d’eccezione della prossima festa di Santa Greca».

Nicola ama anche la politica: «Ammiravo Giorgio Napolitano e oggi ammiro Sergio Mattarella. Un giorno vorrei fare il sindaco. Intanto ringrazio i miei concittadini per avermi permesso di indossare la fascia tricolore per almeno una giornata». (sa. sa.)

