«Io, segretario eletto dagli iscritti» 

«Ebbene sì, sono ufficialmente il segretario provinciale dell’Ogliastra, con buona pace di chi, con meno voti, vorrebbe cambiare il risultato elettorale. Pare, infatti, ci siano ricorsi, uno addirittura in Tribunale, ricorsi di cui io non ho mai avuto formale comunicazione». Ivan Puddu, 45 anni, di Baunei, imprenditore turistico, parla all’indomani del voto dell’assemblea congressuale di Bari Sardo che ha legittimato la sua elezione a segretario provinciale del Pd. In attesa dell’esito del ricorso alla commissione nazionale e dell’udienza sulla sospensiva fissata per il 19 aprile è lui il segretario del Pd eletto dai voti dei delegati.

La frattura

La buona pace dovrebbe essere quella di Matteo Stochino,42 anni, di Ilbono, che certo delle sue ragioni contesta nel merito le dinamiche del voto.

Puddu non si cura dei ricorsi e spiega. «Le uniche comunicazioni ufficiali che ho avuto sono due: la prima, da segretario eletto e membro di diritto dell’assemblea nazionale del Pd; la seconda, da segretario eletto e membro di diritto dell’assemblea regionale.

L’assemblea provinciale, per sua competenza, come da regolamento, ieri mi ha proclamato segretario del partito, nel pieno e sacrosanto rispetto del voto democratico degli iscritti al Pd, che nutrono una grande passione per la politica, non certo per i ricorsi. Perché ciò che conta davvero, oggi, è che in Ogliastra è in corso un cambiamento». La contesa elettorale è stata anche tra due visioni opposte, la mozione Schlein e quella Bonaccini. La neo segretaria è riuscita a riportare nel partito attivisti che avevano accantonato l’idea della politica attiva. Alla presidenza è stata eletta Carmela Bonamici, vice segretaria Lucia Deiana e tesoriere Tonino Piroddi. Al netto dei ricorsi la vittoria della mozione Schlein è stata chiara. Puddu rivendica un successo quasi inaspettato.

«Qui ci hanno visto arrivare ma non sono riusciti a fermarci. Noi siamo in tanti, e saremo sempre di più. Per un partito più inclusivo, più libero, più vicino alle persone. Da domani inizieremo un percorso tutto incentrato sulla ricerca di proposte e soluzioni, testa e cuore per la nostra Provincia, per migliorare la vita delle cittadine e cittadini ogliastrini. Per questo, con passione e dedizione, noi lavoreremo per l’Ogliastra».

Scenari

Cosa potrebbe accadere è prevedibile. Se la commissione nazionale desse ragione a Stochino, la riunione è prevista tra sette giorni, si aprirebbero scenari inaspettati. E poi in ogni caso il Tribunale civile di Lanusei è stato investito della questione e darà responso. Come la politica dovrà prenderne atto non è dato saperlo. Puddu guarda avanti: «Tutto succede, all’insegna della democrazia. Rimane saldo il messaggio politico di chi vuole una svolta e costruisce il cambiamento».

