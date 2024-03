«Io, sacerdote nel solco di Gigi Riva» 

«Da bambino sognavo di diventare Gigi Riva». Lui come tanti bambini della Sardegna, soprattutto quando il bomber e il Cagliari vinsero lo scudetto. Oggi che ha 60 anni, don Carlo Rotondo, sacerdote sinnaese, cappellano del Cagliari per nomina di Tommaso Giulini, ricorda il campione che non c’è più con una lettera arrivata dalla lontanissima Tanzania dove fa il missionario e dove - come aveva fatto in Kenia tanti anni fa - ha fondato una squadra di ragazzi tutti vestiti di rossoblù. Ha saputo della morte del suo idolo, ha pregato per lui con l’affetto del sacerdote-supertifoso e lo ricorda con aneddoti dolcissimi.

I ricordi

Quel 1 aprile 1970, Carlo, allora 10 anni, andò allo stadio Amsicora col padre, vide per la prima volta Gigi Riva. Il babbo gli fece anche un altro regalo. «Mi comprò la maglietta del Cagliari: per molte notti divenne il mio pigiama. Andai oltre con le richieste, chiesi a babbo di comprarmi due numeri 1 in pelle. Mamma li cucì sulla maglia rossoblu e da quel momento ebbi un’idea stravagante: diventare GiggiRrriva».on Carlo Rotondo torna indietro nel tempo. Segue tutto dalla sua lontanissima Tanzania, assieme ai suoi ragazzi. «Più che calciatore volevo diventare Gigi Riva. Da ragazzo giocavo a pallone. Da ala sinistra. Mi abituai a usare e calciare solo con il sinistro usando il destro come piede d’appoggio. Allora, ero un chierichetto. Quando si infortunò, pregai tanto per lui. Perché guarisse più in fretta».

Le esperienze

Una vita straordinaria, anche quella di don Carlo. Per una decina d’anni è stato missionario in Kenia dove fondò il Nanyuka calcio, che giocò la serie B keniota. Tornato in Sardegna, è ripartito due anni fa, questa volta in Tanzania dove la miseria è tanta e dove don Carlo si occupa di ragazzini che hanno riscoperto la gioia della vita. Anche semplicemente vestendo la maglia del Cagliari, dono della società rossoblu. Lui che sognava Gigi Riva è diventato un sacerdote-missionario tra i Paesi più poveri della poverissima Africa. «Il buon Dio – ha scritto nella sua lettera dall’Africa - aveva in serbo altro per me. Un giorno dopo una messa, dissi al parroco cosa bisognava fare per diventare sacerdote? E lui? “Devi andare a studiare in un luogo chiamato seminario dove si gioca anche a pallone”. Così è stato: il buon Dio mi ha dato la gioia e l’onore di essere un prete alla Gigi Riva. La mia vita sacerdotale è fatta di giocate incredibili, gol pazzeschi, rovesciate leggendarie, stamborrate imparabili. E, come Riva, ho anche avuto infortuni gravi, proprio al ginocchio sinistro. E, come Riva, ho detto un unico “si”: lui al Cagliari e alla Sardegna. Io, a quel giocherellone di Dio».

Poi una riflessione: «Oggi, l’uomo Riva è morto, ma il suo esempio, il suo stile, la sua leggenda vive in tutti quei bambini… che l’hanno sognato: grazie Gigi».

