«Io, Rosita Celentano» e la storia di un cognome: ostacolo o opportunità? 

Un’affinità elettiva con le persone giuste, un testo letto anni fa da Paola D’Arborio e subito un amore a prima vista: Rosita Celentano capì che sarebbe stata una storia da interpretare, ma prima di tutto da sentire sulla pelle. «Il testo mi è piaciuto perché è scritto bene. Ci sono molti passaggi profondi, non solo sulle relazioni tra persone che si amano. Parla di amicizia, perché nonostante ci concentriamo nel tradimento classico, anche quello degli amici pesa».

Quel testo ha fatto tanti giri prima di diventare uno spettacolo teatrale, ovvero “L'Illusione Coniugale”, tratto da una commedia di Éric Assous, autore e drammaturgo francese, che l’artista porta in tournée in Sardegna. Perché Rosita Celentano, 60 anni a febbraio, non si è limitata, come sempre: ha cercato e trovato Daniela Celani per la produzione. Sa che l’universo prima o poi risponde e allora ecco gli attori Attilio Fontana e Stefano Artissunch, che è anche regista. La trama riguarda le dinamiche di una coppia sposata che affronta sfide e dubbi della vita coniugale. Confessioni sincere, divertenti e verità, come altre relazioni. Quanto c’è di lei in tutto questo? «Tanto, troppo. Metto sempre me stessa in quello che faccio, non riesco ad allontanarmi dal pensiero e dalla mia filosofia. Nel 2015 ho scritto un libro dove metabolizzavo il mio essere sempre tradita. Ho imparato da dolori e delusioni, cadute, preoccupazioni e paure a trovare le opportunità».

«Il mio cognome»

Rosita ha costruito il suo antidoto alle ferite: «Nei momenti difficili scopriamo qualcosa di noi o del nostro cammino. L’universo ci indica la strada, anzi è più creativo di noi, come mi ha detto poco fa un’amica». Poi si torna sulla terra e allora ecco le persone con le chiacchiere, magari sul cognome: «Può aiutarti, ma può anche ostacolarti, ma succede anche se non lo hai. Gli ostacoli sono funzionali a una crescita». Ostacoli che Rosita conosce da quando ha cominciato la sua carriera. Non è nuova al teatro, dove già nel 2015 ha interpretato Qualche volta scappano. Tv, radio, scrittura, poliedrica, ma convinta nell’affermare che prima dei ruoli contano le persone: «Abbiamo un valore personale che va oltre il cv e i lavori. Fare tante cose potrebbe toglierti profondità, ma se agisci col tuo valore, ognuna sarà unica e speciale». C’è un grande lavoro di revisione quando le luci si spengono: «Mi rivedo per capire come migliorare. Comunichiamo con il non verbale e paraverbale e questo trasmette un significato profondo a chi ci guarda. Se tu riesci a comunicare bene, crei un legame importante con il pubblico».

Quel primo Sanremo

Collaborazioni ed esperienze, come conduttrice a Sanremo del 1989, uno dei Festival più visti della storia: «Dai numeri non si scappa e nemmeno dalle difficoltà. Devi avere la forza e se non ce l’hai, impari subito. Il segreto sta nell’allenare il cervello, come dice Mafalda, e questo allenamento lo sottostimiamo, pensiamo basti solo quello muscolare. Invece spiritualità e compassione ci rendono forti». Lo scenario attuale è una buona palestra: «A partire dalla musica, è tempo di aggressività e poca armonia. Lo scienziato giapponese Hado ha fatto ascoltare musica e parola a un macchinario che congela l’acqua, che reagiva cristallizzandosi in modo diverso a seconda di suoni e parole dolci o aggressive. Tutto produce vibrazioni».

La lezione

Emozioni, complicazioni e sensibilità: «Parlavo con il botanico Stefano Mancuso e mi ha ricordato come le piante provino emozioni, difendano con fatica tronco e radici in tanti modi, ma non possano fuggire». Fatica, come digerire l'ultimo Natale: «Siamo passati in pochi giorni da terrore, rischio nucleare, morti a cenoni infiniti e corsa ai regali. Qualcosa stride. Semplificare, alleggerire, siamo sicuri che sia giusto?». Rosita ha i suoi dubbi: «Chi l’ha detto che la fatica sia negativa? Per stare bene devi allenarti, mangiare bene, essere consapevole, una ricerca personale che poi aiuta il mondo». La sua dimensione personale attuale ha ormai 20 anni: «Mi sono affidata all’universo inteso come una grande connessione tra tutti. Ogni nostra azione ha una risonanza, come quando lanci un sasso nel lago».

Dimensione di single, castità e niente figli. Non sono delle medaglie quanto delle risposte a qualcosa che si sente dentro: «Ho dato seguito a sensazioni, ho preso consapevolezza su tante cose fuori e dentro di me, dalle relazioni agli acquisti, dalla cura delle persone al cibo. Forse con un compagno e dei figli non ci sarei riuscita». Verticalità, direzione meno agevole, curve e salite. Single e felice. «Mi ascolto e sto bene, ma non escludo una relazione, ma quanto è prezioso il legame degli amici?».

«Mio padre»

Poi, il padre, con cui il rapporto è speciale. Svela l’Adriano privato: «È come lo vediamo, così, non c’è scollamento tra casa e scena, non predica bene e razzola male. Tutti e tre figli lo abbiamo abbracciato, ci ha dimostrato tutto vivendo».

La tournée

Rosita sa che tutto sta nel credere, migliorarsi, inciampare e raddrizzare il tiro e anche un po’ sorridere di noi stessi e delle nostre tragedie. Con “L’Illusione Coniugale” – da mercoledì 8 gennaio in tournée tra Alghero, Macomer, Olbia, Meana Sardo e San Gavino – è l’obiettivo: «Non aspettatevi nulla, godetevi uno spaccato di una relazione in cui ci siamo trovati o ci potremo trovare». Il 2025 le riserva ancora il ruolo di editorialista in Donne sull’orlo di una crisi di nervi” su Raitre. E una promessa a sé stessa: «Lasciare solo onde pulite».

