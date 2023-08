«Io ragazzina, abusata da un prete» 

«Ero solo una ragazzina quando è accaduto. Purtroppo ho aspettato parecchi anni prima di confidarmi con qualcuno. Avevo paura di non essere creduta». La testimonianza in d ocufilm di una vittima di un abuso clericale, con la sua voce chiara, forte e coraggiosa, ha risuonato ed entrata dritta al cuore e alla mente del numeroso pubblico di Tortolì alla 13esima serata della Pastorale del Turismo sul tema “Abusi sessuali, psicologici e di potere. La paura di parlarne”.

In silenzio

Una platea che ha ascoltato attenta con rispettoso silenzioso, in una delle serate più intense e profonde, per qualità e complessità dei temi trattati, ma anche per la professionalità e delicatezza con le quali sono stati affrontati. Assieme a con Fortunato Di Noto, sacerdote siciliano da tanti in anni in prima linea nella lotta contro la pedofilia e per la tutela dell’infanzia, fondatore dell’Associazione Meter, la psicologa coordinatrice generale del “Progetto Safe. Educare e accogliere in ambienti sicuri” Chiara Griffini e il giornalista Alessandro Zaccuri.

Dramma interiore

La giovane voce ha fornito la sua dolorosa testimonianza, il suo iniziale allontanamento dell'ambiente della parrocchia dove era cresciuta felice sino a quell'infausto incontro. La sua rabbia con Dio che non l'aveva protetta. Il suo dramma interiore taciuto sino al percorso di guarigione e di pace con ciò che aveva dovuto subire. E la sua riconciliazione con la Chiesa. «Se da un prete sono stata ferita, grazie a un prete ho trovato il coraggio di uscire dal buio del tunnel che mi imprigionava e di aprirmi a un percorso di risurrezione dalla mia ferita». Rivolgendosi a un centro di ascolto della diocesi della sua comunità dove è stata accolta la segnalazione e dato il via alla ricerca del bruto. «Non ho avuto giustizia perché si è scoperto poi che questo prete era morto, ma mi è stato offerto un percorso di psicoterapia che mi ha aiutato a superare il trauma. È iniziata così la mia faticosa ma feconda rinascita».

Paura e coraggio

Due facce della medaglia di una testimonianza molto forte. L'apertura di una chiesa che ha intrapreso anche grazie a Papa Francesco il cammino di una cultura della responsabilità, della verità e dell'ascolto. Qualche anno fa un incontro come questo non sarebbe accaduto, la diocesi ogliastrina guidata dal vescovo monsignor Antonello Mura, presidente della Conferenza episcopale sarda, ci racconta una chiesa che affronta anche temi dolorosi come questi suscitando riflessione, invitando all'ascolto e al confronto. Che non nasconde l'imperdonabile. «Un tema complicato, difficile da affrontare ma che invece abbiamo scoperto che se ne può parlare consapevolmente, non banalmente, da persone competenti e non frettolose, con esperienza senza azzardare giudizi sommari» ha detto il vescovo Mura.

Missionario

Don Fortunato Di Noto alla fervente attività pastorale unisce la costante missione dell’Associazione Meter, della quale è fondatore e presidente, ma soprattutto motore inarrestabile ormai da 30 anni: «L'abuso purtroppo è sempre esistito, in ogni ambito, quello che è cambiato è la consapevolezza. Avere un punto di riferimento è fondamentale, mi piacerebbe che le vittime non si nascondano più». La psicologa Griffini ha sottolineato come sia «essenziale cogliere i campanelli dall'allarme di una vittima ma anche di un presunto carnefice per prevenire». Una serata importante a cui hanno dato respiro gli intermezzi musicali della cantautrice cagliaritana Chiara Effe.