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Quartucciu/2.
25 ottobre 2026 alle 00:31

«Io pugnalata alle spalle, faceva la lista in segreto» 

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Dopo le dimissioni sue e di altri otto consiglieri – tre di maggioranza – che hanno decreta la fine della Giunta di Quartucciu, l’ex vicesindaca Elisabetta Contini contesta duramente la ricostruzione del sindaco Pietro Pisu e spiega le ragioni della rottura, ormai irreparabile.

«Nel 2022 ho accettato questo incarico con spirito di servizio. In questi quattro anni ho lavorato senza sosta, intercettando importanti finanziamenti e garantendo sempre la massima lealtà istituzionale», spiega. «Ho sempre chiesto al sindaco un confronto aperto, purtroppo le mie richieste sono sempre state snobbate o rimandate. C’è stata una sistematica e deliberata attività di isolamento nei miei confronti arrivata al culmine nel 2025, periodo in cui avevo chiesto formalmente e ripetutamente momenti di verifica politica e di bilancio».
Il punto di non ritorno, per l’ex vicesindaca, «è arrivato con la sua pugnalata alle spalle, quando ha cercato di organizzare una sua lista di nascosto per candidarsi a sindaco. Dopodiché mi ha confermato la sua volontà di candidarsi alle Regionali, utilizzando Quartucciu come trampolino di lancio. In questi 10 anni ha voltato le spalle a 11 consiglieri che lo hanno sostenuto e gli hanno consentito di diventare sindaco».
Sulla gestione di questi anni, Contini prende le distanze da «deliberazioni e atti che ritengo presentino forti profili di criticità e illegittimità amministrativa. Come certe scelte relative all’Imu retroattivo di cinque anni, così come la predisposizione del regolamento Imu».

E prosegue: «Quanto dichiarato da Pisu dimostra che in 9 anni non ha capito come funziona: mente dicendo che si perderanno i finanziamenti e mente dicendo che il bilancio verrà bloccato. Il commissario garantisce continuità amministrativa, di ordinaria e straordinaria amministrazione: potrà approvare e variare il bilancio e portare a compimento le opere e i finanziamenti avuti».
Via i sassolini dalle scarpe: «Non ho parlato prima perché ho sempre dato priorità al bene del mio paese, ma quando si tira troppo la corda e si ravvedono situazioni pericolose per se stessi e per la cittadinanza, unite a mancanza di rispetto, bisogna avere il coraggio di mettere un punto ed essere onesti con sé stessi e con gli altri».

Poi la stilettata finale: «Nessun becero gioco politico, ma una scelta di dignità. Lascio il mio ruolo a testa alta e ringrazio i consiglieri che mi hanno supportata, i dipendenti comunali e i cittadini di Quartucciu. A differenza di chi già ufficializza nuove candidature, in questo momento ho solo il bisogno di ritrovare la mia serenità».

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