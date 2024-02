«Io, prigioniera in casa da anni» 

Bruna Ortu ha 55 anni e dal 2016 diciassette scalini la separano dal mondo fuori da casa, un alloggio popolare Area al primo piano nella zona bassa di Villacidro. La ripida rampa di scale è una trappola da quando le sue patologie hanno iniziato a peggiorare, rendendo necessario l’uso di un deambulatore.

La storia

«Ci abito in affitto dal 2006, qui ho cresciuto mia figlia. Ho lavorato fino a quando ho potuto», racconta dalla sua sedia ergonomica, l’unica che le dà sollievo quando non è a letto. «A 42 anni i primi sintomi: svenimenti continui, dolori acuti ai muscoli e alle ossa. Ora ho una disabilità del cento per cento. Da ottobre sono senza medico di famiglia e spesso sono costretta a saltare le visite specialistiche, perché non riesco a uscire». Bruna non si è mai arresa alla sua condizione. Nel 2021 contatta Area, chiedendo un cambio alloggio al piano terra. Poi il Comune, così come indicato dai funzionari dell’agenzia Area, autorizza solo cambi consensuali fra assegnatari, i trasferimenti in alloggi vuoti sono di gestione comunale. «Data l’assenza di procedure di cambio, l’anno scorso ho chiesto ad Area di poter mettere qui un montascale a rampa. Nessuna risposta. Ora ho deciso di parlare, per me e per i disabili come me prigionieri delle barriere architettoniche. Costretti a sopravvivere quando vorremmo vivere».

La salute

Sul tavolo della modesta cucina scaldata da una stufa a gas le diagnosi di reumatologi, endocrinologi, nefrologi, allergologi. «Ho tanti limiti ma li vivo con dignità – si confida - sono grata alla vita di aver potuto conoscere la mia nipotina, non era scontato. Ha tre anni. Sa che non posso passeggiare con lei, mi porta a letto libri di fiabe da leggerle. Da due anni non vado al suo compleanno, anche se mia figlia abita a poche centinaia di metri. Se sto troppo in piedi, lo pago per giorni. Mi mancano le cene con gli amici, curare il giardino, i nostri monti, le scampagnate. Amo il mare, ci passo sempre se sono a Cagliari per esami. A fare compagnia a Bruna ci sono la radio, i libri e i suoi cagnolini di 13 e 11 anni, Polly e Sid. «Sid l’ho trovato mentre lavoravo alla raccolta dei rifiuti – ricorda - È il mio angelo. Quando mi segue in bagno inizio a preoccuparmi: si accorge quando sto per crollare, diventa la mia ombra. Per fortuna sono sostenuta da persone care e amiche».Nel comò di fronte al letto in cui passa buona parte del giorno, Bruna ha un ritratto sorridente di Chaplin: «Sì, la vita è meravigliosa se non se ne ha paura», si legge. Alle pareti quadri blu e un acchiappasogni indiano. Bruna non ha paura della vita, sogna il parapendio. «Ma chi se la prende la responsabilità di portare in volo una come me?» ride, «per lavarmi devo farmi aiutare, il bagno ha solo la vasca. Le spese sono tante: integratori e vitamine non mutuabili, ausili posturali e alimenti specifici per i miei problemi di salute», conclude stanca, mentre Polly e Sid si accucciano vicino a lei nel letto.

