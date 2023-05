«Potrei sembrare quasi bugiardo, ma rispetto ai miei coetanei non mi manca nulla. Sono felice e realizzato». Don Giacomo Zichi, 31 anni, è uno dei parroci più giovani della Sardegna. Originario di Riola Sardo (dove ha celebrato la prima messa sei anni fa), guida le comunità di Tramatza e Bauladu. Tifoso della Juve, va in palestra a Oristano e usa abitualmente i social. «A messa molti fedeli. E sì, in tanti si confessano».

