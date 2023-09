«Io presidente, ma non cercavo poltrone» 

Da avversario a primo alleato: dopo essere passato dall’opposizione alla maggioranza Gianluigi Marras ha ricevuto l’incarico di presidente del Consiglio comunale di Capoterra, una decisione che però ha creato non pochi malumori all’interno della coalizione guidata da Beniamino Garau.

Dopo la spaccatura del centrodestra alle scorse elezioni e la vittoria di Garau, avrebbe mai immaginato di diventare il presidente del Consiglio comunale?

«Sinceramente no. Immaginavo che prima o poi avremmo collaborato ma non di ricoprire un ruolo così importante e delicato allo stesso tempo».

Si dice però che al ballottaggio avesse sostenuto l’altro Beniamino, Piga.

«Assolutamente falso. Non mi sono mai esposto pubblicamente – anche perché non c’era stato alcun apparentamento – ma la mia coalizione ha lavorato per far vincere Garau, sindaco anche grazie ai nostri voti».

Come hanno preso il cambio di casacca i suoi elettori?

«In maniera molto positiva: se lo aspettavano in tanti. Per molti cittadini che mi hanno sostenuto, l’unificazione del centrodestra sarebbe dovuta avvenire già al ballottaggio».

Il Psd’Az ha criticato la scelta di nominarla presidente.

«I sardisti se ne facciano una ragione: a deciderlo è stata la maggioranza. Io non ho mai cercato alcuna forzatura: se oggi sono il presidente del Consiglio è perché lo ha voluto la maggior parte dei consiglieri».

Da avversario di Garau a uomo della discordia: pentito della scelta di entrare in maggioranza?

«Assolutamente no. Non sono entrato a farne parte solo per completare al fianco del sindaco questa consiliatura, ma – in ottica futura – per portare avanti un progetto comune».

È vero che se non avesse ottenuto un assessorato o il ruolo di presidente dell’Aula sarebbe ritornato in minoranza?

«Altra falsità. Se il mio nome avesse creato dei problemi all’interno della maggioranza mettendo in difficoltà il sindaco non avrei esitato un istante a farmi da parte. Non ero in cerca di poltrone: se non fossi diventato presidente dell’Aula sarei rimasto comunque dove ho deciso di stare».

Resta il nodo dei due assessori Psd’Az da scegliere.

«La situazione è semplice: il sindaco ha prospettato ai sardisti la possibilità di avere in Giunta un posto per un uomo e per una donna ma loro insistono per due uomini. Il sindaco, come me due anni fa, sta subendo le ingerenze dei partiti che guidano la Regione».

Crede che i sardisti resteranno in maggioranza?

«Difficile dirlo ora, anche perché – guardando anche la storia politica del loro capogruppo, Franco Magi, che raramente è riuscito a completare una consiliatura dalla stessa parte – tutto può cambiare da un momento all’altro».

Per strada avete perso anche un pezzo importante come Gigi Frau, tra i primi a spingere per la candidatura di Garau.

«Gigi è stato il primo a chiedermi di entrare in maggioranza. In questi due anni ha lavorato bene e ha esperienza: spero torni sui propri passi».

Oggi Garau può contare su una maggioranza certa di appena 11 consiglieri: basteranno per arrivare a fine mandato?

«Io credo di sì, fedeli al sindaco sono rimaste persone desiderose di mettersi a disposizione della comunità e senza interessi personali da perseguire».

RIPRODUZIONE RISERVATA