«Io portabandiera, grande emozione» 

«Sono alla mia quarta Olimpiade, ora anche da portabandiera e da mamma. Quindi per me è speciale. Una grande emozione, sono felicissima». Così la fiorettista azzurra Arianna Errigo, che arriva a Parigi con i due gemelli Mirea e Stefano nati a marzo dello scorso anno: la schermitrice era tornata in pedana pochi mesi dopo la loro nascita e da allora sono una costante nelle sue trasferte. «Saranno con me e dietro mi porto tutta la famiglia. Lo spazio dedicato a noi mamme al villaggio è una bella conquista». E arrivare ai Giochi da portabandiera «è una soddisfazione unica, personale e magica».

Si può anche pronunciare la parola oro: quello che manca alla sua carriera incredibile dopo l’argento individuale a Londra e l’oro a squadre (a Tokyo era arrivato il bronzo in team). L’obiettivo è «godermi la gara, divertirmi e dare il massimo. Dopo di che, se dovesse arrivare il podio sarebbe senz’altro molto, ma molto più bello. La medaglia d’oro è l’unica che manca ma non è un’ossessione. Vincerla sarebbe una grande cosa, ma io sono felice già così. Questa Olimpiade non era affatto scontata, è la quarta e la più emozionante, con ogni probabilità la mia ultima. Scenderò dalla pedana con il sorriso».

In partenza anche il gruppo delle spadiste guidato dal ct Dario Chiadò e formato da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria, che dopo aver vinto l’Europeo a Basilea (l’oro mancava da 17 anni e ha permesso all’Italia di confermarsi in testa al ranking mondiale) punta dritto sui Giochi. «Abbiamo capito che la nostra è una squadra molto forte, oltre che unita», ha detto Fiamingo, «le nostre carte sono buone per arrivare a medaglia».

RIPRODUZIONE RISERVATA