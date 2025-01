“Io Pierrot, Lui Superman” Spettacolo per 8 spettatori 

“Io Pierrot, Lui Superman” è lo spettacolo teatrale firmato Batisfera, un atto performativo ed immersivo per 8 persone. «Una serata elegante. Una cena. Una storia da raccontare. Una celebrazione. Un’atmosfera intima. Un corpo. Un corpo perfetto. Cosa lo rende tale? Cosa ci rende abili? Una serata dai risvolti inaspettati». “Io Pierrot, Lui Superman” ha l’obiettivo di farci riflettere insieme su ciò che “dirturba” le nostre certezze.

Scritto e diretto da Valentina Fadda, con Valentina Fadda, Valentina Puddu e Alessio Rundeddu. Assistente alla regia Michela Atzeni. Scene e Costumi Filippo Grandulli. Grafica e foto Daniele Coppi. Assistenza tecnica Luca Carta. La prima è fissata per il 30 gennaio alle 18 e alle 20. In replica il 31 gennaio, e poi a febbraio: 1, 2, 6, 7, 8, 9. Già aperte le prenotazioni al numero 3455842521. Appuntamento in Aula N°6, via Marconi, Quartu.