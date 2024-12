«Io, pestato a Roma dal mio ex compagno» 

Sembrava l’inizio di una bella storia d’amore, dalla conoscenza in chat erano passati subito a quella dal vivo. Invece, quel rapporto appena nato si è trasformato per Giovanni Floris, 40 anni di Capoterra, nel peggiore degli incubi. Calci, pugni, addirittura un tentativo di accoltellamento, e due denunce presentante ai carabinieri della stazione Termini di Roma, e a quelli di Capoterra: difficilmente il quarantenne residente in paese ma originario di Sarroch dimenticherà la brutta esperienza vissuta a causa di un ragazzo di 32 anni della capitale.

La testimonianza

«Ho deciso di raccontare la mia storia perché spesso si è portati a credere che fatti del genere possano accadere esclusivamente a una donna – dice Giovanni Floris -, un uomo che racconta di essere stato maltrattato dal proprio compagno non viene preso sul serio, spesso è anche difficile presentare una denuncia. Purtroppo, quello che è successo a me capita a tanti ragazzi, ma spesso non hanno il coraggio di parlarne».

Giovanni Floris e il ragazzo romano si sono conosciuti a settembre in un gruppo social, il mese successivo i due si sono incontrati a Capoterra e sono emerse le prime stranezze: «Dopo i primi giorni trascorsi in compagnia, una notte abbiamo discusso per futili motivi e ha minacciato di gettarsi dal balcone – racconta Giovanni Floris -, ho cercato di calmarlo e per schiarirsi le idee è uscito a fare una passeggiata: allarmati dalle urla, i vicini hanno chiamato i carabinieri, che hanno temuto fosse successo qualcosa di grave: solo all’alba, dopo aver vagato per tutta la notte, il mio ospite è tornato a casa. La situazione sembrava essersi normalizzata, tanto che siamo andati a Sarroch a casa di mia madre, dove abbiamo trascorso dei bei momenti: mi sembrava solo un ragazzo fragile, che avesse bisogno di aiuto, non avrei mai immaginato che questa storia appena nata si sarebbe trasformata in una brutta avventura».

A Roma

Il trentaduenne romano lascia la Sardegna e, dopo aver trascorso qualche giorno a Lisbona fa rientro nella capitale, dove si presenta anche Giovanni Floris, convinto che quella sorpresa potesse essere gradita. «Le cose non sono andate come mi aspettavo – racconta il quarantenne di Capoterra -, ho capito subito che non era felice di vedermi, ma ho deciso di restare comunque a Roma per godermi qualche giorno di vacanza: la situazione è degenerata quando sono andato in un locale, dove lui si esibiva in uno spettacolo fetish, prima mi ha minacciato, poi – fuori dalla metropolitana – ha iniziato a colpirmi con calci e pugni, poi ha impugnato un coltello, ma per fortuna è riuscito a provocarmi solo una ferita superficiale. Credo fosse sotto effetto di droghe, si capiva benissimo che non era in sé: ho denunciato l’accaduto sia ai carabinieri di Roma che a quelli di Capoterra, le ferite guariranno, dimenticare questa brutta storia sarà difficile».