«Io perseguitato da Pinochet, l’Italia mi ha salvato» 

Un giorno del 1974, mentre rientrava a casa dal cinema, fu avvertito da un vicino che la sua abitazione di Santiago del Cile, dove viveva con i genitori, era stata visitata dalla Polizia politica ed era meglio quindi andare a dormire altrove se voleva vivere ancora. «Sono tornato a casa 16 anni dopo», racconta Hector “Mono” Carrasco. Aveva vent’anni allora e pochi mesi dopo sarebbe diventato uno dei tanti ricercati dalla Polizia politica che, per salvare la pelle ed evitare torture e fucilazioni, riuscirono a saltare il muro dell’ambasciata italiana della capitale cilena e poi, qualche mese più tardi, nell’autunno del 1974, trasferirsi in Italia grazie a un salvacondotto assicurato dalla sede diplomatica allora guidata da un funzionario, Roberto Toscano, che pur essendo appena entrato nella carriera diplomatica e in assenza dell’ambasciatore (la sede rimase vacante per anni), riuscì a salvare forse migliaia di cileni perseguitati dal regime di Pinochet.

Una vita da esule

“Cile Italia, sola andata – Storia di un profugo cileno”, scritto da Hector “Mono” Carrasco, 69 anni, in Italia dall’ottobre 1974, con il prologo dell’attuale presidente della Repubblica Gabriel Boric Font, racconta la parabola di un ventenne che ha visto il sogno della democrazia infranto dalle armi della dittatura e l’auspicio di un mondo più giusto abbattuto dall’ultraliberalismo economico imposto ai Paesi del Sudamerica con il piano Condor orchestrato dalla Cia. Il destino di Hector Carrasco si è poi intrecciato con quello di altri popoli oppressi, a iniziare da quello sardo, con l’arte che ha creato un filo indissolubile di unione tra l’artista cileno e l’Isola. “Mono”, che nei giorni scorsi era in Sardegna insieme ad altri 500 cileni, ha realizzato tre murales nell’Isola, a Baunei, a Nuoro (dove si uniscono le figure femminili dei premi Nobel per la letteratura Grazia Deledda e Gabriela Mistral) e a San Gavino. Murales che ripercorrono anche una vita di lotta contro la dittatura e quella scelta obbligata della fuga, per salvare la sua vita e quella dei suoi familiari ed evitare le torture della dittatura. «La clandestinità iniziò quasi per caso», racconta l’artista che iniziò a lavorare nel mondo della tipografia, seguendo le orme di suo padre, ma fu fulminato sulla via di Damasco del muralismo impegnato. «Con altri amici fondammo dal Brigada “Ramona Parra”», intitolata a un’operaia uccisa nel 1946 dai “carabineros” durante uno sciopero, racconta Carrasco, «sull’onda dell’entusiasmo che mi fece iscrivere alla Gioventù comunista, che annoverava circa 90 mila iscritti allora, e a essere tra i sostenitori della presidenza Allende, iniziata con le elezioni del 1970, che portò una grande svolta nel Paese».

Nuova era

Il presidente socialista impose una nuova era, fatta di riforme che partivano dal basso: mezzo litro di latte gratis a tutti i bambini cileni, ricchi e poveri, senza distinzione, lotta all’analfabetismo erano solo alcune delle misure decise. «Facevo parte di un gruppo di una quindicina di persone che raccontavano attraverso i murales, traducendo la politica in arte, quello che Allende fece attraverso le nuove leggi promosse sotto la sua presidenza – racconta Carrasco – l’esordio fu nel 1969 con un disegno sulla guerra in Vietnam, poi ne seguirono tanti altri. “Imbrattavamo” i muri, usando terra colorata, che poi divenne anche pittura acrilica dopo l’incontro con Roberto Sebastian Matta, esponente del surrealismo, che ci regalò alcuni barattoli fatti arrivare dall’Europa». Grazie all’uso dell’acrilico, alcuni di quei murales, coperti per sedici volte (una per ogni anno di dittatura) con la calce dai militari, oggi sono stati recuperati, ritrovati miracolosamente quasi intatti sotto gli strati bianchi.

La dittatura

Il giorno in cui la Moneda (il palazzo presidenziale) fu attaccato, Hector Carrasco si recò nella sede della Gioventù comunista e insieme ad alcuni amici portò via molti documenti e alcune armi. «Ci fermarono i militari, iniziarono a perquisirci e poi scoprirono che una ragazza che stava con noi era la figlia del presidente del Rotary club di Arica, una città nel Nord, e ci lasciarono andare – racconta – poi per qualche mese continuai a vivere normalmente finché non vennero a cercarmi a casa. A quel punto la scelta della clandestinità fu obbligata: significa dipendere da qualche altro e con il rischio anche di mettere in difficoltà chi ti aiuta». Da qui la decisione, drammatica e sofferta, di espatriare, saltando il muro dell’ambasciata italiana a Santiago. «Lo si doveva fare tra le 8 e le 8.07 del mattino, al cambio della guardia. Ci riuscii e vissi lì per alcuni mesi, fino alla partenza per l’Italia nell’ottobre del 1974, con un viaggio avventuroso tra Lima, New York dove ci misero le manette ai polsi prima di farci proseguire per Francoforte e poi Roma». Di lì a qualche mese, l’ambasciata italiana finì di accogliere gli esuli, quando il corpo di una giovane, Lumi Videla, torturata e uccisa, venne gettato dentro la sede diplomatica per colpire chi salvava tante vite umane. «Durante la clandestinità un giorno incontrai una mia ex insegnante di lettere che mi abbracciò – racconta Carrasco – e mi infilò in tasca dei soldi. Solo anni dopo seppi che era la madre di Lumi Videla. Io mi salvai, la figlia no».

