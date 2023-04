«Io pasticcere, pittore per “colpa” del Covid» 

A vent’anni il trasferimento a Roma, dove ha imparato i segreti del mestiere e ha lavorato per diverso tempo come pasticcere. Poi il rientro nella sua Isola, prima alle dipendenze di alcune catene commerciali e infine l’apertura di un laboratorio dolciario tutto suo, prima a Quartu e da tre anni nel cuore di Su Planu. «Dopo tanti sacrifici ho realizzato il sogno di avere una mia pasticceria», racconta Gianni Locci soddisfatto, «ora rifornisco grandi supermercati e attività della zona».

Pasticcere per lavoro da oltre quarant’anni, con la passione per la pittura riesplosa durante il primo lockdown causa pandemia.

Gianni Locci, 65 anni, originario di Orroli, da anni è diventato un’istituzione nel quartiere di Su Planu - a Selargius - con la sua pasticceria artigiana di via De’ Medici, un laboratorio di dolci personalizzato dall’esposizione di alcune sue opere realizzate negli ultimi anni: scorci del suo paese d’origine, i colori del Poetto di Cagliari e un quadro sulla pandemia, un periodo buio che gli ha fatto riscoprire quella vena artistica abbandonata da ragazzino.

Maestro pasticcere

L’amore per la pittura

Una stabilità lavorativa che gli consente di avere più tempo a disposizione per dipingere, passione riaffiorata ed esplosa con le prime restrizioni Covid. «Anche da bambino mi dicono fossi molto portato, avevo persino organizzato una mostra alle Elementari, ma con gli studi prima e il lavoro dopo ho dovuto mollare e mettere da parte tutto», dice il pasticcere pittore di Su Planu.

Ora tela, pennelli e tavolozza sono il suo pane quotidiano dopo il lavoro. «L’amore è rinato nel primo periodo del Covid», ricorda, «stando rinchiuso in casa ho ripreso a dipingere». La sua bussola d’ispirazione è da sempre de Chirico, «poi in ogni opera ci metto sempre del mio: lo stato d’animo di quel momento, tracce di esperienze vissute, e le radici di Orroli che ricorrono in molti quadri».

I riconoscimenti

In questi ultimi tre anni la sua galleria d’arte personale conta circa cinquanta opere, tutte firmate con il suo secondo nome: Battista. Di recente è stato anche inserito nell’elenco dei pittori contemporanei a livello nazionale, con tanto di premi ricevuti in giro per la Sardegna e nell’oltremare per i suoi capolavori: a Monte Carlo dove ha ricevuto la palma d’oro per le arti visive nel 2022 per la sua “arte dalla personalità forte ed originale” il commento espresso dalla giuria, in Lussemburgo, a Barcellona, a Parigi, e pochi giorni fa a Venezia come maestro d’arte, per citarne alcuni.

Di fatto un secondo lavoro, ma prima di tutto una passione che riempie il suo tempo libero. «Qualche quadro mi è capitato di venderlo», dice, «non è questo però il motivo che mi spinge a prendere in mano pennello e colori. Mi ripaga la soddisfazione di vedere il quadro finito, curato in ogni dettaglio, e soprattutto apprezzato da esperti d’arte e non solo, riconoscimenti che mi stimolano a continuare. Spesso rientro a casa stanco dopo ore trascorse a lavorare in pasticceria», aggiunge Locci, «mi dovrei riposare, ma preferisco dipingere anche se solo un’oretta dopo cena: spesso inizio con l’intenzione di dedicare qualche minuto, poi il tempo vola e neanche me ne accorgo».

