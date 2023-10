Via al corso di formazione per guide turistiche e religiose. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico in collaborazione con l’associazione regionale guide turistiche ed è rivolta a chi si occupa di divulgazione nelle chiese. Le domande per il corso “Io parlo Romanico” scadono domani, le lezioni iniziano il 6 novembre. Per informazioni scrivere all’indirizzo email info@argts.org o chiamare il numero 3207829545.

