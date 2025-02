«Io paragonato a Gigi Riva, che onore» 

«Essere paragonato a Gigi Riva fa piacere, ma non siamo di livello proprio uguale come attaccanti: quello che ci accomuna, però, è l’amore verso Cagliari e i principi che abbiamo riconosciuto in questa città». Leonardo Pavoletti è arrivato in Sardegna nell’estate 2017 e, dopo sette anni e mezzo, può ormai definirsi sardo acquisito. Tanto che, come il Mito e diversi altri giocatori passati e presenti, si è innamorato della terra oltre che dei colori. «Cagliari è un posto unico e sono contento di poter diffondere questo messaggio: dentro di me c’è sicuramente una parte forte livornese, ma sto diventando sempre più isolano», spiega in una lunga intervista al canale ufficiale della Lega Serie A. «Qui c’è la bellezza della semplicità, mi sento cagliaritano e ho iniziato a vivere e pensare la città come chi è nato qui. Ogni problema lo si affronta insieme, ci si guarda e ci si parla. Questa cosa ti rende umano, non ti senti solo un giocatore: è quello che ho sempre cercato e qui a Cagliari l’ho trovato».

I traguardi

Il 14 dicembre, contro l’Atalanta, Pavoletti ha toccato quota 200 presenze col Cagliari. E nella successiva gara, a Venezia, ha segnato il gol numero 50. Numeri di spicco per il capitano, raggiunti superando tante difficoltà tra infortuni e periodi negativi. «Il primo anno non è stato rose e fiori, nonostante la salvezza alla fine», ricorda: «Non ero riuscito a entrare nel cuore dei sardi, in campo e fuori. Ma in realtà Cagliari mi ha studiato: ha voluto capire che uomo fossi e dopo è diventato vero amore». L’anno scorso ha firmato un rinnovo biennale, fino al 30 giugno 2026, che potrebbe anche essere il suo ultimo contratto da professionista. Per una storia che, a gennaio 2021, sembrava sul punto di concludersi: «Tornavo dal secondo infortunio al crociato, ero fermo da un anno e per gerarchie mi ero ritrovato terzo attaccante. È stato l’unico momento in cui ho pensato di cambiare squadra, per dimostrare di poter giocare ancora in Serie A o B». La svolta fu l’arrivo di Semplici, al posto di Di Francesco con cui non aveva legato: «Mi mise al centro del progetto, feci qualche gol importante e ci fu il lieto fine».

Gli obiettivi

A 36 anni Pavoletti non ha certo voglia di smettere. «Finché sento il fuoco di voler entrare ed essere protagonista vado avanti». Si è ritagliato un ruolo “part time”, anche solo pochi minuti, ma per essere decisivo come nel giugno 2023 col Bari: «Ero addirittura arrabbiato a fine partita, nonostante avessimo vinto, perché ero entrato all’87’ e rischiavo di non riuscire nell’intento di riportare il Cagliari in A. Quella sera ho giocato solo cinque minuti, ma sono contento di essere riuscito a fare gol: è stata tutta la squadra a portarmi a quel momento». Ne vuole vivere altri: «Ho ancora qualche obiettivo, come vincere il premio che viene dato al termine di ogni partita al migliore in campo». Con un tecnico che lo supporta: «Nicola ha valori molto semplici, ti guarda in faccia e ti dice cosa pensa. In pochi potevano prendere lo scettro di Ranieri: lui ci sta riuscendo». Con un traguardo preciso: «Abbiamo buoni giocatori e anche chi è appena arrivato, come Caprile, si è calato al meglio nella mentalità. Vorrei che la salvezza fosse serena, non nelle ultime giornate: daremo tutto».

