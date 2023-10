«Io opero i bambini a Gaza poi muoiono sotto le bombe» 

«Se fosse vera sarebbe una cosa orribile, ingiustificabile, e da condannare. Vorrei fosse una fake news». Davanti all’articolo di un quotidiano che parla di quaranta bambini uccisi e decapitati nel kibbutz in Isreale, Roberto Tumbarello, direttore del reparto di Cardiologia pediatrica del Brotzu, rabbrividisce. Lui, che proprio i bambini è abituato a salvarli si augura «con tutto il cuore arrivi una smentita».

Ieri poi, come ormai accade dal 2013, avrebbe dovuto prendere un aereo per Tel Aviv e raggiungere Gaza, dove grazie all’associazione “Palestine Children’s Relief Fund” – nata in America nei prima anni Novanta – partecipa a un programma di soccorso e cura dei piccoli palestinesi all’European Gaza Hospital di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. «È una situazione complessa sia da una parte che dall’altra che non può essere ridotta a una spiegazione banale come quelle che vengono spiattellate sui vari talk show televisivi, da chi non ha idea di cosa stia realmente accadendo», sentenzia Tumbarello, in contatto con i suoi colleghi a Gaza. «Per adesso stanno tutti bene». «Per ora», ripete.

La Striscia

«Se non ci sei mai stato è difficile capire cosa sia davvero la Striscia di Gaza: una galera dove nessuno può entrare o uscire e dove vivono 2,3 milioni di persone», spiega il cardiochirurgo. «Ha un solo ingresso quello di Erez, chiuso da un muro di 8 metri. A Nord, invece, è chiuso da filo spinato e mitragliatori sempre pronti a sparare. L’altro lato, verso l’Egitto è chiuso da un valico sempre controllato, mentre dal mare non ci si può allontanare per più di tre miglia, perché ci sono i mitragliatori. Anche pescare è un problema». L’ultima sua volta a Gaza la scorsa primavera, ma da dieci anni, da quando in una fredda domenica di febbraio è stato contattato dal dottor Vincenzo “Stefano” Luisi, cardiochirurgo pediatrico, presidente di Pcf Italia, Roberto Tumbarello ha già fatto quattordici missioni: nove nella Striscia di Gaza, due a Gerusalemme e tre a Ramallah in Cisgiordania.

Le missioni

«Si arriva mediamente il venerdì, il sabato si dorme a Gerusalemme o a Ramallah. Non si riesce a passare subito nella Striscia di Gaza perché ci sono controlli molto scrupolosi che durano anche 6-7ore. L’unico valico aperto da Israele è quello di Erez che chiude alle 18, ma il sabato è sbarrato perché c’è la Shabbat, la festa degli israeliani», racconta. «Una prima selezione è telefonica, poi quando arriviamo facciamo uno screening e si opera fino all’ultimo giorno. Una missione dura 8-9 giorni». Ma precisa: «Siamo un gruppo molto ampio con diverse tendenze politiche e religiose. È solo una questione umanitaria».

Situazione complicata

Però riconosce che questa guerra non è come le altre. «Vogliono radere al suolo Gaza. Si sono resi conto che non sono più solo quattro terroristi, ma hanno creato, un esercito di giovani, che non hanno lavoro, prospettive, non possono uscire, cosa possono fare se non essere inquadrati nelle falangi di questi gruppi?», dice con grande preoccupazione. «Dovrei ripartire a marzo, ma ho paura che non resti in piedi molta roba. È difficile riuscire a conciliare un lavoro come il nostro con questo tipo di situazione. I bambini in lista per la settimana prossima non potranno essere operati, ma è anche vero che noi riusciamo a operarne 30 alla volta, ma poi ne muoiono 50 sotto i bombardamenti, allora viene da chiedersi: che senso ha quello che facciamo?»

