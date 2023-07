«Io, mamma influencer» 

«Influencer? Possiamo esserlo tutti, mica solo Chiara Ferragni». Detto fatto: Valentina Aramo a soli 29 anni, madre di due bambine, ha deciso di mettere da parte il suo lavoro e si è dedicata a condividere la sua esperienza come neomamma sui social media. Il suo profilo Instagram conta attualmente 20mila follower e il suo obiettivo è continuare a ispirare e supportare i genitori di tutto il mondo.

Il primo post?

«Tutto è iniziato nel 2020, alla fine della mia prima gravidanza da cui è nata Vittoria. Mi sono trovata nella situazione di dover mettere in pausa il mio vecchio lavoro, poiché richiedeva troppo tempo e non ero in grado di dedicare la giusta cura e attenzione alla mia neonata. Durante quel periodo, ho deciso di condividere una foto di Vittoria su Instagram, senza immaginare ciò che sarebbe successo. La foto è diventata virale, raccogliendo una grande quantità di apprezzamenti e commenti positivi. È stato allora che ho avuto un'illuminazione: perché non continuare a condividere i miei momenti da mamma e offrire supporto e consigli a famiglie che potrebbero trovarsi nelle mie stesse situazioni? Da quel momento in poi, non mi sono più fermata e ho fatto crescere la mia presenza sui social media fino a renderla il mio lavoro principale».

L’attenzione delle aziende?

«In questi anni, ho avuto l'opportunità di collaborare con diverse aziende del settore, che mi inviano prodotti per la cura della famiglia da recensire. Ho sempre mantenuto la mia genuinità e un'etica importante: se un prodotto non mi piace o non rispecchia i miei valori, non perdo tempo a ingannare i miei seguaci. La mia giornata tipo inizia presto, quando mi sveglio per accompagnare le mie bambine all'asilo o al centro estivo. Se ho delle collaborazioni sponsorizzate calendarizzate, torno a casa e inizio a produrre materiale per le aziende coinvolte. Cerco di essere creativa e autentica. Le foto delle mie bambine sono molto richieste da alcuni siti di prodotti per bambini, e mi fa piacere poter contribuire in quel modo al mondo della genitorialità e della cura dei più piccoli».

L’influencer delle mamme?

«Non mi considero famosa e ancora non riesco a realizzare l'entità del mio seguito sui social media. Ciò che mi emoziona di più è ricevere richieste di consigli da mamme di tutta Italia. Sento di essere diventata un punto di riferimento per molte persone. Voglio continuare questa esperienza».

Qualche problema?

«Nessuna riguardo alla sovraesposizione dei miei figli sui social. Penso che non ci sia nulla di male nell'essere trasparenti e condividere la gioia della genitorialità con gli altri. Se persone famose e influenti come Chiara Ferragni lo fanno, perché noi “piccoli” non dovremmo farlo? ».

RIPRODUZIONE RISERVATA