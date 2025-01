«Io, malato di cancro, mi curo a Muravera» 

INVIATO

Muravera. «Da tre anni combatto contro un tumore alla prostata. Ma non ho mai lasciato il Comune. Se sono vivo lo devo alle oncologhe che mi stanno seguendo. Quelle dell’ospedale di Muravera, il mio paese».

Salvatore Piu ha compiuto 75 anni all’inizio del 2025, è sindaco di Muravera ed è anche medico: è stato primario di ortopedia al San Marcellino e del Pronto Soccorso del Marino di Cagliari e manager dell’Asl di Sanluri. È al suo terzo mandato in Municipio a Muravera. Il più difficile, evidentemente.

Ha pensato di dimettersi dalla carica di sindaco?

«Tante volte, per mesi sono stato costretto a guidare il Municipio per telefono, a distanza».

Come mai?

«Ho dovuto seguire un ciclo di radioterapia al Mater Olbia, dove ho trovato ottimi colleghi che avevano lavorato con me alla Asl di Sanluri come Giorgio Sorrentino, perché a Cagliari non c’erano apparecchi disponibili quando è iniziata la mia battaglia».

Difficile?

«Sì, ho pensato in diversi frangenti che avrei dovuto occuparmi solo della mia salute ma soprattutto che i miei concittadini avevano bisogno di un sindaco a tempo pieno, presente. Mi hanno impedito di dimettermi i colleghi della Giunta, la gente, i dipendenti comunali che mi hanno incoraggiato e aiutato in tutti i modi. É stata per me una lezione, un aiuto fondamentale, ne sono orgoglioso».

Il peggio è passato?

«Sì, grazie all’ospedale di Muravera e non smetto di dirlo a tutti perché sono convinto che sia un’eccellenza nell’Oncologia, pur nell’emergenza organizzativa. Le dottoresse Elisabetta Pedditzi e Roberta Mascia non hanno neppure un reparto, seguono i pazienti in un ambulatorio. Ma hanno le quattro caratteristiche fondamentali per essere considerati ottimi medici da noi pazienti: competenti professionalmente, accoglienti, accudenti e con il personale sempre sorridente».

In che senso?

«Guardi, ne uccide più la diagnosi che la malattia, nei casi di tumore. I malati oncologici devono essere trattati con ogni riguardo soprattutto dal punto di vista umano, poi per le cure il riferimento sono i protocolli internazionali, uguali per tutti in base al tipo di tumore. Io sto seguendo una terapia ormonale, la stessa che mi avrebbero prescritto a Milano o a Parigi».

Soddisfatto quindi.

«Di più. Prendo quattro compresse al giorno, ogni mese faccio le analisi prescritte dagli specialisti, due giorni fa ho spedito gli ultimi risultati: ottimi. Posso dire solo grazie all’ospedale di Muravera».

Al San Marcellino non si possono curare tutti i tumori?

«Nel caso di quelli al sistema emolinfatico, soprattutto pediatrici, è meglio andare nei centri specializzati. Se sono necessario interventi chirurgici o radioterapia è necessario rivolgersi altrove. Ma il messaggio che voglio mandare è forte: io ho scelto l’ospedale di Muravera e ne sono entusiasta».

La sanità sarda: liste d’attesa lunghissime, paesi senza medico di base.

«Siamo all’anno zero, non possiamo che migliorare, ha detto l’assessore regionale Armando Bartolazzi e sono d’accordo. Ma vorrei dargli un consiglio».

Prego.

«In medicina, nella sanità, non si inventa niente. Ci sono modelli che funzionano, perché non copiarli e adottarli anche in Sardegna? La questione è semplicemente organizzativa, occorre un metodo, un sistema per affrontare i problemi. E si deve partire a mio avviso dal territorio».

Quello delle liste d’attesa sembra un problema irrisolvibile, la gente smette di curarsi.

«In Sardegna non è chiaro il ruolo della sanità privata convenzionata. Mi spiego, se uno ha bisogno di una visita dermatologica e in ospedale il primo posto libero è tra un anno, il Centro unico di prenotazione dovrebbe essere in grado di indirizzare i pazienti anche dagli specialisti privati ai quali il pagamento della visita arriverebbe poi dalla Regione. Succede così altrove».

Si ricandiderà tra un anno?

«Domanda inopportuna ( sorride ). Assolutamente no. Non mi sarei candidato neppure quattro anni fa, ho ceduto alle richieste degli amici, dei cittadini, io avrei preferito al mio posto una donna. Ma adesso a 75 anni dico basta. La mia salute è migliorata, vengo in Municipio a Muravera, tre volte alla settimana, concentro in questi giorni tutti gli appuntamenti, vorrei lasciare qualcosa di concreto».

Per esempio?

«Il teatro comunale È un’opera pubblica incompiuta, siamo rimasti al foyer, era uno dei punti importanti dei miei primi mandati ma purtroppo i due miei successori non l’hanno portata avanti. Spero di riuscire a completarla prima di lasciare la fascia tricolore del mio amato paese, Muravera».

