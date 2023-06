«Io, l’ultimo tassista superstite» 

Capoterra, realtà lontana dalla frenesia e dal traffico caotico delle grandi città. Qui, tra le sue strade silenziose, lavora Pierpaolo Mascia, l'ultimo tassista ufficiale con licenza nella zona. A 67 anni, Mascia rappresenta un'anomalia nel panorama dei trasporti di Capoterra, dove l'avvento delle applicazioni di ride-sharing e la diffusione dei servizi di noleggio con conducente hanno portato a una graduale scomparsa degli altri tassisti: è l’unico sopravvissuto.

La prima corsa?

«Tutto iniziò con un'attività di servizio conducente per la Saras. Ma poi, la raffineria decise di tagliare le ditte esterne e mi ritrovai senza lavoro. Fu un momento difficile, ma non mi sono arreso. Poi, ho sentito parlare di una signora di Frutti d'Oro che voleva vendere la sua licenza di tassista ufficiale. Senza esitazione, ho deciso di cogliere l'opportunità e l'ho acquistata nel 2013. È stato l'inizio di una nuova avventura, anche se non mi aspettavo che sarebbe stata così solitaria. La mia prima uscita come tassista di Capoterra fu un flop, totalizzai zero corse. Oggi, dopo dieci anni come tassista ufficiale, riesco a effettuare circa tre o quattro corse al giorno, il massimo delle poche opportunità che Capoterra mi offre».

La tratta più richiesta?

«Verso gli ospedali. Lavoro spesso con gli anziani che mi chiedono di accompagnarli per le loro visite mediche o per le terapie. Ne sono onorato: so quanto sia importante per loro avere un mezzo affidabile e confortevole per raggiungere le strutture sanitarie. Mi capita spesso di ricevere chiamate durante le ore notturne, quando i mezzi pubblici hanno terminato il loro servizio e le persone si trovano in difficoltà».

E i tassisti abusivi?

«In mezzo a una decina di noleggi con conducente legali e regolari, purtroppo spiccano anche i taxi abusivi. Sono illegali e invasivi con la loro pubblicità. una pratica estremamente scorretta e degradante per l'immagine dei tassisti in generale».

Esperienze da ricordare?

«Tante. In particolare, quando devo accompagnare le giovani ragazze in discoteca, le mamme spesso si preoccupano per la loro sicurezza. Al momento di recuperarle, mi chiedono gentilmente di non rivelare alle loro famiglie quanto si sia fatto tardi. È un segreto che condividiamo, una complicità che si instaura tra di noi. Le clienti di una certa età invece spesso mi chiedono di accompagnarle a fare la spesa e quando le riporto a casa, mi offro volentieri di aiutarle a portare dentro le buste. Come se fossi uno di famiglia».

L’appello?

«Nell'area metropolitana, anche noi che proveniamo da altri paesi della provincia dovremmo avere la possibilità di lavorare attivamente negli aeroporti. Questa opportunità potrebbe solo portare vantaggi, soprattutto considerando la carenza di tassisti che spesso si verifica».

