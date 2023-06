«Io l’ultimo calzolaio? Ne sono fiero» 

Un vero e proprio custode di un mestiere antico destinato a scomparire: Simone Pilloni, a soli 42 anni, ha scelto di continuare l'arte della calzoleria nonostante l'era digitale e la produzione di massa abbiano reso la sua professione sempre più rara. Con un bambino di due anni e una determinazione incrollabile, Pilloni incarna l'essenza della tradizione e della passione per il lavoro artigianale. Ed è l’ultimocalzolai o di Capoterra.

Calzolaio per caso?

«Avevo 30 anni ero senza lavoro e mi recai da mio zio, calzolaio in pensione. Gli chiesi di insegnarmi le basi di questo mestiere, perché in quel momento non avevo nulla da perdere. La curiosità mi spingeva a scoprire qualcosa di nuovo. Dopo tre mesi di apprendimento, sentii un'energia particolare che mi spingeva a prendere una decisione: comprare i macchinari necessari per aprire il mio laboratorio. Fu proprio mio zio, originario di Frutti d'Oro, a ispirarmi a scegliere Capoterra come sede del mio negozio. Era il 2011 e, da quel momento in poi, mi ritrovai a essere l'unico calzolaio rimasto in paese: ne sono orgoglioso».

Un impegno duro?

«Gli inizi non sono stati facili. Ogni scarpa è unica e richiede un trattamento specifico e personalizzato. Ho dovuto fare affidamento sui preziosi consigli di mio zio per affrontare le sfide che si presentavano. All'inizio, la gente era scettica nei confronti di un nuovo calzolaio nella zona, ma con il passare del tempo ho guadagnato la loro fiducia. Oggi sono apprezzato e ben voluto da tutti. Non mi sono mai lasciato scoraggiare dai primi errori, perché ho sempre avuto presente che commettere degli sbagli fa parte del processo di apprendimento, è perfettamente normale».

Un mestiere destinato a sparire?

«Il bisogno di rivolgersi a un calzolaio esiste ancora, ma purtroppo sempre meno giovani sono interessati a imparare questo mestiere. Molti di loro credono erroneamente che il lavoro del calzolaio sia ancora svolto completamente a mano, come tanti anni fa, senza tenere conto delle nuove attrezzature che possono accelerare il processo produttivo».

Un rimpianto?

«Avrei voluto iniziare questo mestiere molto prima. Oggi è diventato una vera passione e me ne sono innamorato. All'inizio, dormivo poco di notte perché cercavo costantemente soluzioni per affrontare situazioni complesse. Ma ora mi sento sereno, ho accumulato esperienza nel corso degli anni. Accontentare i clienti un po’ una missione. Ho svolto diversi mestieri,, dal gommista al rappresentante immobiliare, ma ho sempre saputo che le mie abilità migliori si esprimono nel lavoro manuale, lontano dagli uffici».

Cosa la emoziona di più del suo lavoro?

«La soddisfazione di un cliente. Quando mi dicono che ho compiuto un vero e proprio miracolo, provo una gioia indescrivibile».

