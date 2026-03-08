“Io, Liza”, è la storia di una leggenda La Minnelli in 500 pagine autobiografiche 

C’è chi nasce nel mito e chi dal mito impara a sopravvivere. Il 12 marzo Liza Minnelli compie 80 anni e si festeggia con un nuovo memoir. Sono le 500 pagine di “Io, Liza”, una autobiografia scritta con il pianista Michael Feinstein, uno dei suoi amici più stretti da oltre 40 anni. Il libro raccoglie il testimone dal documentario “Liza - A Truly Terrific Absolutely True Story”: uscirà il 10 marzo in contemporanea mondiale anche per Rizzoli.

Pochi artisti incarnano lo spettacolo americano più di quanto non abbia fatto la Minnelli, cresciuta letteralmente sotto le luci di Hollywood in quanto unica figlia di due leggende come Judy Garland e il regista Vincente Minnelli. Assistita dal Dna (gli occhi scintillanti e la voce ereditata dalla madre) e dalla rete di amicizie dei genitori, Liza appare a 3 anni in braccio alla madre in “I Fidanzati Sconosciuti” e diventa star planetaria prima dei 20 anni grazie a “Cabaret”, il musical di Bob Fosse che nel 1973 le valse l'Oscar. Ma la carriera della Minnelli non si fermò al cinema: tra Broadway, televisione e musica Liza è una delle pochissime artiste ad aver conquistato tutti i grandi premi dello spettacolo: Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

Quattro matrimoni, aborti spontanei, ricoveri in riabilitazione per l'abuso di alcol e droghe, problemi di salute e da ultimo l'ictus del 2024 che da allora l'ha confinata in sedia a rotelle. Quella di Liza è una storia di cadute e di risalite. Adesso, tutta da leggere.

RIPRODUZIONE RISERVATA