Io leggo perché, un viaggio tra i libri 

Per il terzo anno, il Leonardo Da Vinci ha aderito all’iniziativa #ioleggoperchè realizzando un percorso incentrato sulla letteratura: #cresceretralepagine. I ragazzi hanno allestito il percorso al quarto piano del palazzo comunale dove gli studenti della 2A di scienze umane hanno fatto da Cicerone in questo cammino. Ad accogliere i visitatori, un banner con le citazioni preferite, le frasi lette nei libri che hanno lasciato il segno nell’anima dei ragazzi. Non poteva mancare una sezione dedicata ai più piccoli. Infatti, i ragazzi hanno letto dei brani o degli spezzoni ai bambini che hanno potuto anche collegarsi con il passato, attraverso oggetti antichi come un giradischi portatile o vecchie edizioni di testi. Il percorso è poi proseguito in un’ala allestita con una sezione di libri antichi che raccontano e ispirano il futuro. Ad accompagnare il visitatore un video, editato dai ragazzi, proprio sul Progetto Cassandra. I ragazzi della 5A scientifico hanno invece ideato i “Booktoker”: una sezione in cui ognuno poteva fare la recensione del suo libro preferito con un format studiato per i social. La referente progetto è la professoressa Maria Luisa Onida mentre quella del Dipartimento di Lettere è la professoressa Maria Paola Medda. Le classi coinvolte sono la 3A scientifico, la 4B scientifico, 3E sportivo, 4C scientifico, 5A scientifico e la 2B scienze umane. (p. cam.)

