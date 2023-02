«Io la vera condannata a vita» 

Hanno pianto. Hanno urlato tutto il loro dolore per una tragedia indicibile. Dall’efferata uccisione di Mirko Farci sono trascorsi 645 giorni e la condanna (in primo grado) all’ergastolo di Shahid Masih è la prima pietra di una giustizia attesa e invocata dai familiari del ragazzo morto accoltellato per salvare la madre. Mamma Paola ha cambiato vita. Ha fatto le valigie e si è trasferita nel Varesotto, dove ha cominciato un nuovo percorso stando vicino agli altri due tesori: Lorenzo e Samuele.

Dolore di mamma

«Nessuna sentenza potrà colmare la tua assenza, la condanna peggiore è la mia, la nostra. Costretti a vivere senza te, con un dolore che non avrà mai fine. Ti amo immensamente, Mirko». Paola Piras ha 53 anni e un cuore che resterà lacerato a vita. Ha affidato ai social la reazione all’indomani della condanna all’ergastolo di quell’uomo che prima le ha giurato amore e poi è diventato il carnefice del suo secondogenito. Mamma Paola ha ricordato un dialogo con Mirko che, pur giovanissimo, sapeva che il suo destino sarebbe stato lontano dall’Ogliastra. «Mamma», le aveva detto, «devi iniziare ad abituarti all’idea che anche io, come Lorenzo, appena terminate le scuole superiori andrò via da Tortolì». Lei gli aveva risposto: «Sì Mirko, è giusto così. Per me sarà difficile, ma ti guarderò spiccare il volo e mi riempirò di orgoglio nel vederti realizzare tutti i tuoi sogni». Ora che Mirko non c’è più lei ha scelto di lasciare Tortolì, provando a lasciarsi alle spalle quegli ambienti che tanto dolore le hanno provocato.

Risarcimenti chimera

Maurizio Mereu, avvocato che tutela gli interessi di Samuele Farci, fratello minore di Mirko, ritorna sulla decisione della Corte d’assise di Cagliari che ha condannato Masih a una vita dietro le sbarre. «Per Samuele, Mirko era un’autentica guida e la figura accanto alla quale stava crescendo non gliela restituirà nessuno». Shahid Masih dovrà risarcire Paola Piras e gli altri familiari di Mirko Farci, anticipando una provvisionale di 430 mila euro. «Per nessuno e dunque neanche per Samuele - dice il suo legale - non c’è risarcimento che possa compensare la mancanza di Mirko. Tra l’altro parliamo di un risarcimento disposto a carico di una persona che non ha possibilità di restituire quelle somme. Per cui anche la sola indicazione di una somma di denaro è un’utopia».