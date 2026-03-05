«Io invalido, chiedo un lavoro» 

Invalido al 100% dal 1985 dopo un incidente, nel 2002 l’Inps gli riduce l’invalidità al 75% e gli leva la pensione. «Mi hanno lasciato solo un’assistenza economica di 280 euro», dice Antonio Pilloni, 60enne di Guspini, tre figli, un nipotino e un altro in arrivo. Cinque anni fa gli è stato tolto anche l’assegno di accompagnamento, «malgrado abbia bisogno di assistenza per tutta la giornata». Da qui una richiesta di aiuto: «Dal 1985 la mia situazione fisica non è cambiata. Il mio stato fisico e la mia infermità sono addirittura peggiorati, chiedo che mi restituiscano la pensione e l’accompagnamento o che mi diano un posto di lavoro confacente alle mie residue abilità fisiche».

Il patronato

Una storia cominciata il 19 giugno 1985. «Sono rimasto coinvolto in un incidente stradale con danni permanenti al braccio destro e la gamba sinistra parzialmente invalida. Prima mi fu concessa una pensione per invalidità del 100% poi ridotta al 75%, con un assegno di 280 euro. Da cinque anni mi hanno tolto anche l’accompagnamento, malgrado abbia bisogno di assistenza per tutta la giornata. Non posso lavorare tanto meno uscire, posso fare solo piccole passeggiate». Ovviamente, tramite il patronato della Cgil di Guspini, Antonio Pilloni ha presentato ricorso, assistito da un legale. «Non potendo lavorare mi mancano i necessari proventi per mantenere la mia famiglia». Ha fatto la richiesta di un posto di lavoro. «Un posto adeguato alle mie residue capacità: mi è stato risposto che sono inabile al lavoro, di conseguenza non idoneo ad alcuna attività. La mia speranza è che l’Inps riveda la mia posizione ridandomi la pensione oppure dandomi un posto di lavoro. Ci tengo alla mia dignità». Una situazione kafkiana, quella di Antonio Pilloni: non è invalido per avere l’accompagnamento, ma non gli si dà modo di poter lavorare. «La progressiva revoca e diminuzione dell’assegno d’invalidità è cominciata nel 2002, quando fui convocato al centro medico legale dell’Inps per la revisione: nonostante la mia condizione fisica non fosse migliorata, mi è stato ridotto l’assegno», racconta. «Abbiamo fatto un ricorso tramite il patronato per la rivedibilità della pensione. Abbiamo deciso di procedere, avviando un contenzioso».

