«Io, insultata dalla autista dell’Arst» 

«Dove hai lasciato la camicia? Vedi di coprirti, così vestita non puoi salire a bordo». Così una autista donna dell’Arst si è rivolta a una diciottenne residente in un piccolo centro del Parteolla mentre saliva sul pullman per fare rientro a casa dopo una giornata trascorsa con gli amici.

Il racconto

L’episodio è avvenuto mercoledì scorso alle 19.55 alla fermata di Piazza Matteotti, a Cagliari. «Sono ancora sconvolta - racconta la giovane studentessa – sono stata aggredita verbalmente davanti ad altre persone e ancora non mi spiego il perché. Indossavo un paio di jeans a vita alta e un top nemmeno troppo scollato, niente di sconvolgente. Tante mie coetanee si vestono allo stesso modo. Altre volte sono salita sul pullman vestita così e nessuno ha mai avuto da ridire. All’inizio non ho capito, poi ho realizzato e non è stato bello. È la prima volta che mi capita una cosa del genere».

Sul bus

Il sermone puritano pare sia andato avanti per alcuni minuti fino a quando la ragazza ha rotto gli indugi e, dopo aver esibito l’abbonamento mensile per il trasporto pubblico, ha preso posto senza replicare: «Non sapevo cosa dire. L’autista era insistente. Soffro d’ansia, ho temuto che mi venisse un attacco di panico, per fortuna poco dopo sono salite a bordo mia sorella e alcuni miei amici che mi hanno tranquillizzata. Mi ha fatto molto male, non mi sarei mai aspettata una reazione di questo tipo da parte di una donna, oltretutto giovane».

L’Arst

L’episodio è stato segnalato ieri, con una mail, alla direzione dell’Arst: «Siamo a conoscenza dei fatti – commenta il direttore dell’Arst Carlo Poledrini – abbiamo letto quanto riferito dalla ragazza e stiamo facendo le opportune verifiche. Per fortuna i nostri mezzi sono dotati di telecamere che ci consentono di accertare i fatti. Certo, se dovesse essere confermata la versione della giovane, prenderemo provvedimenti. Non spetta a noi sindacare sull’abbigliamento dei passeggeri e, in ogni caso, nessuno può permettersi di dire a un’altra persona come deve vestirsi».

La ragazza ha ricevuto ieri diversi attestati di solidarietà da amici e conoscenti, con la famiglia schierata compatta al suo fianco che attende un segnale da parte dell’Azienda dei trasporti: «Chi ha a che fare con il pubblico non può permettersi certi atteggiamenti – commentano i familiari – ciò che è successo non può passare inosservato». Dell’episodio sono stati informati ieri anche i carabinieri. Nei prossimi giorni, senza una risposta dell’Arst, potrebbe essere formalizzata la denuncia. «Attendo le scuse dell’azienda – scrive la ragazza nella mail indirizzata a Poledrini - soprattutto chiedo che vengano presi provvedimenti contro una persona che si comporta in questo modo».

