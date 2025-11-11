«Io in sedia a rotelle, i giovani medici costretti a lasciare» 

Un anno fa ha offerto il proprio aiuto alla comunità desulese, rimasta senza medici di base, dopo il pensionamento dei coniugi Nonnis-Cortes e la fine del contratto di un giovane del paese, entrato a far parte della scuola di specializzazione radiologica dell’Università di Cagliari.

Il sistema

Ora, a distanza di mesi, Stefano Marroccu, 57 anni, medico Ascot cagliaritano, costretto in carrozzina a causa della sclerosi multipla, evidenzia le criticità del farraginoso sistema sanitario locale, con i giovani medici costretti ad abbandonare gli ambulatori dopo pochi mesi, a causa di varie incompatibilità: «Prima del mio supporto - racconta Marroccu - il servizio veniva assicurato da altri colleghi Ascot che garantivano assistenza per circa 30 ore settimanali. Tuttavia - prosegue Marroccu - il compenso viene conteggiato sul solo numero delle ore ambulatoriali e non su quello dei pazienti seguiti, come avviene per il medico di medicina generale. Questo significa che al di fuori dagli orari previsti il paziente non è più tenuto in carico».

«Resistere»

Da qui, la disponibilità del medico di farsi carico di ulteriori sette ore settimanali: «Per fronteggiare questa carenza, in modo assolutamente gratuito - rilancia l’ex ufficiale medico dell’Esercito - ho ideato un servizio di telemedicina h24 spalmato sull’intera settimana, festivi compresi. Si è rivelato efficace e ha accorciato i lunghi tempi di attesa». E se da un lato Marroccu si dice pronto a resistere per il bene di Desulo, da decenni suo paese d’adozione, non manca l’accento ad ulteriori problematiche. «Nell’arco di questi mesi - dice - molti dei giovani medici passati da qui si sono dovuti dimettere perché vincitori di concorso nelle scuole di specializzazione, blindate da un sistema di incompatibilità. Tutto ciò ha lasciato scoperte molte ore, non più rimpiazzate da altri medici, fino ad arrivare alla situazione attuale che vede il monte ore ambulatoriale ridotto a 13 ore settimanali delle quali 7 al sottoscritto». La situazione rasenta il dramma, ma nonostante ciò Marroccu non molla. «La mia coscienza di medico – rimarca – entra in collisione con il sovraccarico di lavoro per chiunque insostenibile e ancor di più per me, in sedia a rotelle. L’unica soddisfazione è il fatto che la popolazione non si è avveduta affatto della drammaticità di tale situazione, in quanto supportata da quel servizio di Telemedicina a distanza H24 , dietro il quale sembra lavorare un’intera équipe di operatori sanitari».

«Serve una rivoluzione»

Non manca l’accorato appello alle istituzioni regionali: «Attualmente a Desulo come Ascot siamo operativi in tre per un totale di due giorni la settimana. Gli sforzi dell’Asl 3 per non lasciarci soli non bastano. Il sistema va rivoluzionato dalla base - sottolinea Marroccu - e i giovani colleghi messi nelle condizioni di offrire una più ampia disponibilità, senza rischiare di dover abbandonare le nostre comunità dopo pochissimi tempo».Stefano Marroccu conclude con una provocazione. «Dal termine Ascot – rileva – si dovrebbe evincere il carattere speciale e temporaneo di tali ambulatori e quindi una provvisorietà mirata al ripristino di un sistema efficace e definitivo. Ma considerando il fatto che in Italia niente sembra essere più definitivo del provvisorio, non potremmo impegnarci a renderlo almeno efficace?

RIPRODUZIONE RISERVATA