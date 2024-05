«Io, in prima linea contro le ingiustizie» 

Da undici anni è in prima linea con l’associazione che ha fondato per dare battaglia contro le barriere architettoniche, ma anche culturali, che impediscono alle persone diversamente abili di condurre una vita autonoma e serena. Ma da qualche tempo Andrea Deiana, 34 anni, di Carbonia, è diventato paladino di chi non riesce a segnalare piccoli e grandi problemi della città: le sue segnalazioni sono quasi più efficaci di quelle dei celebri inviati di Striscia la Notizia: non appena il problema viene segnalato sulle sue pagine social viene affrontato e risolto nel giro di pochi giorni.

In strada

«Si tratta di piccoli risultati ma di grande importanza – spiega Andrea Deiana – per tanti persone un cespuglio d’erba incolta che cresce lungo uno scivolo per disabili, come è accaduto qualche settimana fa davanti alla sede della Guardia medica di via Umbria, può sembrare una banalità. Invece per un disabile è uno scoglio immenso». Per giorni e giorni le persone hanno cercato di scansarlo: «Poi, vedendo che nessuno interveniva, ho fatto un post su Facebook e miracolosamente è scomparso». I bersagli delle segnalazioni sono i più diversi enti ma anche gli incivili che disseminano la città di rifiuti: «Le segnalazioni che mi arrivano sono di vario genere – continua – dal marciapiede dissestato incubo di disabili ma anche di anziani e normali passanti al palo pericolante tra le auto in sosta. Dai lampioni piazzati proprio davanti alle strisce pedonali alle auto in sosta che bloccano il passaggio dei disabili ma anche delle persone che non hanno problemi di deambulazione. Sono tutti problemi per scoprire i quali basterebbe fare una passeggiata in città, eppure senza il post di denuncia non si interviene. Davvero bizzarro».

Il metodo

E allora ecco che il Naba, tramite Andrea o altri soci, si fa paladina dei cittadini: «Sia chiaro – premette – prima si tenta di capire la ragione del problema e si contattano gli uffici competenti. Capita anche che il problema venga risolto interloquendo con l’assessore o il tecnico che dovrebbe occuparsene e se c’è da aspettare o tempi tecnici si aspetta». Il post scatta quando alla promessa segue un’attesa che per tanti cittadini si fa eterna: «Aspetto due, massimo tre giorni – racconta Andrea – poi scatta la segnalazione via social e allora tutto viene risolto nel giro di poche ore. Una grande soddisfazione».

