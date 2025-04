«Io il più ricco? Ho solo dichiarato più degli altri» 

«Il Medio Campidano? Ha tantissime potenzialità, molte non espresse ma le cose possono cambiare». Alberto Urpi, sindaco di Sanluri e consigliere regionale eletto nella lista di Sardegna 20Venti, è un ottimista. «Qui non c’è stato l’assistenzialismo del Sulcis e forse è stato un bene. Ci siamo dovuti rimboccare le maniche e lavorare sodo. Come consigliere regionale mi impegno a promuovere le risorse del territorio».

Come consigliere regionale è anche risultato il più ricco dell’Aula.

«Sono solo quello che ha dichiarato il reddito più alto, ma è stato l’anno della tempesta perfetta».

Vale a dire?

«Nel 2023 ho ricevuto il Tfr come capo di gabinetto in Regione e mio padre mi ha intestato delle cose, c’è da dire che ho anche pagato 120mila euro di tasse. Voglio tranquillizzare tutti: dal prossimo anno tornerò al reddito classico da consigliere regionale che, però, non è come per qualcuno né mille né tredicimila euro all’anno».

Tornando al Medio Campidano: cosa funziona e cosa no?

«Funzionano l’agricoltura, il tessuto imprenditoriale e il turismo archeologico, termale e ambientale. È il territorio perfetto per la tanto auspicata destagionalizzazione, può essere un modello per l’Isola. Non funzionano, invece, il settore dell’accoglienza visto che non ci sono posti letto, né il turismo balneare, pensiamo ai 50 chilometri di litorale che altrove produrrebbero ricchezza ma non qui. E, ovviamente, la sanità».

Come valuta la gestione della Asl 6 rispetto alle altre dell’Isola?

«La nostra sanità ha un’enorme opportunità nell’ospedale in costruzione a San Gavino e due grandi problemi».

Quali?

«La gestione della medicina territoriale e quella delle commissioni di invalidità».

A febbraio lei ha denunciato che ben diecimila pazienti del Medio Campidano erano in attesa di una chiamata.

«È vero, le commissioni di invalidità civile hanno accumulato un ritardo incredibile per la presa di posizione della direzione amministrativa della Asl che ha smesso di pagare i gettoni ai medici commissari. L’unica in Sardegna. Questo ha paralizzato i lavori. Ci sono persone che sono morte in attesa di una risposta e di un’assistenza. Ora le cose stanno migliorando, ma lentamente».

In ospedale non va meglio.

«Questo è un altro esempio di come la politica regionale ci abbia ignorato per decenni. L’attuale ospedale di San Gavino aveva reparti di eccellenza: lo hanno spolpato, dilaniato dai giochi politici a favore di altri territori. Non hanno lasciato nulla».

Di chi è la colpa?

«Della Regione e anche un po’ nostra che abbiamo guardato a leader politici di fuori che si dimenticavano del Medio Campidano, un territorio che solo da poco ha maturato la consapevolezza di essere un’unica realtà. Prima era inimmaginabile pensare a Villacidro nella stessa Provincia di Las Plassas».

Cosa pensa di chi, come Guspini, vorrebbe andare con Oristano?

«Ma no, penso e spero che ci abbiano ripensato. Guspini da noi ha un ruolo da protagonista, a Oristano sarebbe uno dei tanti Comuni».

A proposito di Province, è favorevole a quelle amministrative?

«Immaginavo un’altra divisione: la Città metropolitana composta da diciassette Comuni, il Sulcis e poi la Provincia del Sud Sardegna con un solo capoluogo».

Quale?

«Ovviamente Sanluri».

Siete capoluogo del Medio Campidano insieme a Villacidro, quanto vale l’indennità del sindaco?

«Ahimè, io il sindaco lo faccio gratis, perché sono consigliere regionale e quindi il mio Comune risparmia. Avrei dovuto prendere 7.000 euro lordi al mese».

Meritati?

«Sì».

Significa che lei e Federico Sollai di Villacidro lavorate più degli altri sindaci?

«Diciamo che i Comuni capoluogo hanno un carico di lavoro enorme e servizi che gli altri non hanno».

La accusano di aver scippato i servizi al resto del territorio per portare tutto a Sanluri, compresa la sede dell’agenzia Forestas.

«Direi che è il contrario, Sanluri li ospita e li paga per tutto il territorio e su Forestas cos’hanno ottenuto?».

Cosa?

«I sindaci del Linas che hanno protestato per non far aprire la sede a Sanluri sono riusciti a fare il miracolo: siamo l’unica provincia in cui Forestas non c’è. Se questo è il risultato del campanilismo forse è il momento di superarlo».

In campagna elettorale c’era stata qualche frizione con FdI. Come sono i rapporti ora?

«Buoni, nel territorio sono l’unico eletto del centrodestra quindi mi sento anche il loro rappresentante».

