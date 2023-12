«Io, il falegname di fiducia di Silvio Berlusconi, ho arredato la villa in Costa» 

INVIATO

Assemini. «Così sono diventato il falegname di fiducia di Silvio Berlusconi». Anno 1991, il Cavaliere non è ancora entrato in politica, è “solo” il re delle tv private nazionali, ha acquistato la sua prima casa in Sardegna, villa Dolce Drago, Marina di Porto Cervo, vede nel negozio Isola della Costa Smeralda una scrivania realizzata in stile sardo da un artigiano di Assemini, Francesco Cau, e se ne innamora. «Mi ha fatto contattare da una segretaria, mi ha convocato a Porto Cervo, sono andato con mia moglie e il catalogo dei prodotti. L’incarico era quello di completare l’arredamento della sala del camino dove avevano sistemato la scrivania. Non mi avevano detto chi fosse il committente. Mi ha ricevuto una donna molto elegante, poi a un certo punto è arrivato una persona con sahariana celeste e occhiali da sole. “ Piacere sono Silvio Berlusconi, i suoi mobili sono meravigliosi, vorrei arredare in questo stile anche il resto della casa” ».

L’incontro

Francesco Cau oggi ha 76 anni, ha chiuso la sua falegnameria, trascorre molto tempo nel laboratorio dove scolpisce oggetti esposti nelle mostre d’arte in mezzo mondo e sorride nel ripensare a quel rapporto non solo di lavoro nato per caso e durato per sempre: «Per tre anni ho fatto la spola tra Assemini e Porto Cervo. Abbiamo pranzato insieme, cenato con tutta la famiglia, abbiamo dormito tante volte in una delle dependance, i figli mi trattavano come uno zio, si siedevano in grembo a mia moglie, io ho regalato loro uno zoo con le statuette di legno, i ragazzi volevano usarle per giocare, la mamma, Veronica Lario, glielo ha impedito: “S ono troppo belle, le mettiamo in una bacheca e le conserviamo a casa, ad Arcore” ».

Quella tra il falegname asseminese e uno degli uomini più potenti d’Italia è diventata nel tempo un’amicizia: «Mi ha detto subito di dargli del tu, mi invidiava la chioma, mi diceva che avrebbe pagato qualsiasi cifra per avere i miei capelli. Io gli rispondevo che avrei preferito essere calvo ma avere i suoi soldi. Lui sorrideva e si scuoteva le tasche: guarda, io non ho neppure una lira. E io: veramente parlavo del tuo conto in banca».

Il tavolo

La svolta quando Berlusconi gli ha ordinato un tavolo particolare per l’esterno. «Lungo quasi quattro metri, ho creato una sorta di mosaico con noce e leccio, ma c’era il rischio che il sole lo deformasse. Allora ho organizzato una sorta di avvolgibile in canne per ripararlo all’ombra. Lui rimase molto colpito: Ne avevamo una uguale nella casa al mare dei miei genitori a Rapallo dove ho trascorso l’infanzia, disse commosso. No, alle cene non sono stato mai invitato, ma al mattino quando cominciavo a lavorare c’erano ancora i sette barbecue all’aperto caldi e fumanti. Con Silvio ridevamo e scherzavamo, per Natale mi inviava sempre un pacco regalo con gli auguri. Ho ancora conservata una bottiglia del vino prodotto da lui, per me è una reliquia. Un giorno ha chiamato il fotografo che lavorava con lui e ha voluto che facessimo uno scatto insieme: “V edrai, ti porterà fortuna” . Così è stato: Silvio Berlusconi mi ha fatto una grande pubblicità, in Costa Smeralda sono diventati miei clienti Gerry Scotti, Alba Parietti, Rita Dalla Chiesa, e tanti altri suoi amici che frequentavano la villa e avevano visto i miei mobili. Finito il lavoro a villa Dolce Drago, mi disse che aveva acquistato Villa Certosa ma che l’avrebbe arredata con un altro stile. Ma è stato il suo ingresso in politica a cambiare il nostro rapporto: la sua casa è diventata ancora più blindata, in Sardegna arrivavano ospiti per i quali era necessario garantire la massima sicurezza e non abbiamo più avuto modo di incontrarci. Peccato, facevamo belle discussioni anche sul rapporto con Dio. Lui e Veronica Lario avevano un dialogo costante su questo argomento spirituale. Se l’ho votato? Certo, era ormai diventato un amico, mio e di mia moglie, ci ha trattato come se fossimo di famiglia come con tutte le persone che lavoravano con lui: i cuochi, le cameriere, le baby sitter, era sempre gentile e sorridente con tutti. Come un principe».

La svolta

Di quel periodo, di quella villa, Cau ricorda lo stile, le cene («piatti sempre ricercati, ho ancora in mente un arrosto di manzo servito con foglie di alloro, squisito»), soprattutto «le colazioni dove c’era ogni ben di dio, frutta di prima scelta, lui andava pazzo per le ciliegie. E Veronica Lario faceva arrivare ogni mattina le baguette da Parigi».

L’amicizia con Silvio Berlusconi ha aperto a Francesco Cau un altro mondo: «Ho preso ancora più coscienza della mia arte, ho avuto la possibilità di collaborare a un progetto scientifico con l’archeologo di Barumini Giovanni Lilliu che mi fece riprodurre in legno i calchi di statuine lignee ritrovate nel nuraghe, piccoli animali diventati poi ispirazione per la mia arte. Ed è nata la volontà di regalare una pastorale al papa. Ho avuto l’occasione di farlo tre anni fa: papa Francesco mi ha ricevuto in Vaticano, ha voluto sapere come avevo realizzato il bastone e l’ha esposto nel museo dedicato alle pastorali, a San Pietro. Poi ho conosciuto anche il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ad una mostra d’arte a Roma. E mia madre, che aveva scritto una poesia in sardo da leggere per l’occasione, divenne amica della moglie del Capo dello Stato, Franca. Belle esperienze. E dire che mio padre, venditore di frutta e verdura, non voleva che perdessi tempo con il legno. Quando ha visto la mia falegnameria, ha capito che avevo questo mestiere nel sangue, grazie a una nonna desulese, bravissima intagliatrice».

