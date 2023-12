«Io, i ricordi e i miei amici Nivola, Cambosu e Aligi Sassu» 

La sua casa sembra una piccola galleria d’arte, ovunque i quadri appesi raccontano le sue novantuno primavere. Un gioco di colori illumina le stanze, mentre il profumo dei colori invade gli ambienti: Teresa Mereu, insegnante in pensione e pittrice, ha appena messo via la sua tavolozza.

«Sto preparando una mostra per il Lazzaretto di Cagliari e probabilmente sarà l’ultima, ormai sono grandicella», confessa, non nascondendo la voglia di tornare, dopo tanti anni, in pista.«Sono stata la prima allieva di Foiso Fois nel suo studio in piazza Martiri a Cagliari», aggiunge subito, ricordando gli anni in cui grandi pittori e scultori dell’arte contemporanea in Sardegna hanno frequentato la casa dove viveva con i genitori nel centro storico quartuccese. «Lì ho conosciuto Cambosu, Aligi Sassu e Costantino Nivola, che quando tornava da New York, veniva sempre a prendere il caffè a casa nostra».

Una tipica casa campidanese nel centro storico quartuccese, dove Teresa, fin da piccolissima ha iniziato a “pasticciare” e a disegnare sui fogli Fabriano.

«Una mia zia dipingeva e io stavo ore a osservarla, poi prendere in mano il pennello è stato naturale, come una persona che ha una bella voce e canta con naturalezza», ricorda, «volevo andare a studiare a Roma, ma ero troppo giovane e i miei genitori non mi avevano mandata, ma da grande ci sono andata».

Dopo però aver iniziato a frequentare lo studio di Foiso Fois. «Ho iniziato con la sua tecnica, utilizzo sempre i colori a olio, ma mi diletto in tutte le tecniche», spiega l’artista. «C’è stato un periodo, quando ho iniziato a insegnare storia e dell’arte e disegno, che ho abbandonato la pittura».

Ma la nostalgia era troppa e così, passati cinque anni, cavalletto, tavolozza e pennelli sono stati rispolverati. «Ho fatto nudo e anche ritratti, ma ho sempre preferito il paesaggio. Quando dipingo, mi faccio trasportare senza pensare a quello che sarà il titolo. Finché il Signore vorrà io il pennello non lo mollo», assicura con un sorriso.

I suoi quadri, caratterizzati da un forte cromatismo, raccontano di paesaggi e soggetti floreali. I paesaggi, catturati nelle diverse ore del giorno sono contraddistinti dall’assenza dell’elemento umano, sono creati con pennellate vigorose lunghe e macchie di colore forte e intenso.

«A casa sono rimasti circa sessanta quadri, altri sono sparsi ovunque. Ho avuto la fortuna di viaggiare molto, in tanti Paesi, tra cui la Romania e l’Australia. La pittura? Per me è serenità, quando prendo il pennello il tempo vola e io sto bene».

