«Io, guerriero, all’inferno e ritorno» 

«Sto uscendo da una bruttissima battaglia grazie al volere di Dio, che per me non ha fischiato il novantesimo e mi ha concesso i tempi supplementari, consentendomi di portare a termine la mia missione terrena»: si racconta così Elio Dessì, 79 anni, guspinese, atleta poliedrico, esperto di judo, kendo, tiro con l’arco a cavallo, arti e culture orientali, nonché giornalista e scrittore. Ha subito un’operazione chirurgica dura e invasiva quasi un anno fa. Dopo tanti successi sportivi e culturali, sta vincendo la battaglia più importante e ha le idee ben chiare: riprendere in mano la sua vita e farsi portatore di un messaggio sociale rivolto a chi soffre e non ha punti di riferimento oltre alla medicina convenzionale.

La ferita

La diagnosi? Un cancro dei fumatori. «Non ho mai fumato», dice lui: «Neppure da ragazzino. Ho girato il mondo per combattere, alla ricerca di un'identità guerriera che si amalgamasse con gli avi Shardana e i nonni eroici che si distinsero nella Grande Guerra». Operato nel reparto di otorinolaringoiatria di Sassari: «Dopo l'intervento feci conto di essere stato ferito in combattimento, fatto prigioniero e torturato». Un intervento invasivo: quattro anestesie totali, sette giorni in coma, incisioni al collo, tracheotomia, rimozione dei denti e di tre quarti della lingua. Tre mesi di chemio e radioterapia. Da dieci anni mangia cibi liquidi e integratori. «Gli oltre sessant’anni di palestra e allenamento a cavallo mi hanno aiutato molto», assicura: «Non è facile uscire da un intervento così duro a questa età. Devo ringraziare il primario Francesco Bussu, un caro amico di Ollolai, che si è preso cura di me». Dessì non si è arreso e lancia un messaggio di speranza a chi si trova in questa situazione: «Ho ripreso le tecniche di meditazione, respirazione controllata e concentrazione e sono in grado di muovermi anche senza nutrirmi normalmente». Concentrazione e determinazione, sostiene, assieme alle pratiche spirituali e unite alla volontà, sono armi potenti per lavorare sull'io interiore, indispensabili per purificare corpo e mente e cacciare gli stati d’animo negativi.

La rinascita

La rinascita del maestro Dessì parte dalla Sardegna e arriva in Terrasanta. Un punto di riferimento per gli appassionati di arti marziali, con numerosi titoli nel suo palmares. Nel suo eremo vive con la moglie Antonella Lampis e pratica discipline olistiche e marziali nella più rigida osservanza delle tradizioni orientali, in particolare giapponese: «È un luogo per connettersi con la natura e perseguire salute, serenità e spirito divino».