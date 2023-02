«Io, fuggita da Teheran: vivo nell’Isola e soffro per le donne dell’Iran» 

«Sì, ho deciso di riprendere la mia vita in mano. Quando è arrivato il regime ero una bambina, da un giorno all’altro a scuola hanno separato i maschi e le femmine. Guai se per sbaglio avevamo un ciuffo che usciva dal velo: l’insegnante, rigorosamente donna, ci puniva. Poi crescendo abbiamo capito che non eravamo donne libere, solo che ai miei tempi non c’erano internet e i social, non potevamo far sentire la nostra voce fuori dal Paese».

«Sono arrivata nel 1990 per raggiungere a Cagliari mio fratello. A casa sono la più piccola e dopo due mesi che ero qui è morto mio padre. Così mi sono ritrovata a dover fare una scelta: restare e prendermi tutta quella libertà che mi mancava in Iran o tornare a casa, salutare per l’ultima volta il mio papà e restare vicino a mia madre».

Quando è arrivata a Cagliari, aveva la stessa età di Mahsa Amini, la giovane curda uccisa a settembre dalla polizia, a Teheran, per aver indossato male il velo. Golì Baghalali, oggi 55 anni, si sente una donna sarda che non ha dimenticato le sue origini iraniane. «Questa è la prima rivoluzione della storia guidata dalle donne», quando lo dice la sua voce è ricca di orgoglio, ma i suoi grandi occhi neri svelano la paura per la sua gente che, ogni giorno, in Iran scende in piazza per invocare la libertà.

Perché ha scelto proprio la Sardegna?

Ha scelto la libertà.

Qui, poi, ha creato la sua famiglia.

«Tre anni dopo il mio arrivo ho conosciuto l’uomo che è diventato mio marito. Anche lui è iraniano. Siamo sposati da ormai trent’anni e abbiamo due figli, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 28, sono cagliaritani doc, ma hanno la doppia cittadinanza: italiana e iraniana. Loro sono ragazzi felici».

Lei alla loro età non lo era?

«A me hanno rubato l’adolescenza. Sembra una frase fatta, ma è così. Io ho iniziato a vivere quando sono arrivata in Sardegna. Ecco perché io e mio marito abbiamo lasciato i nostri figli liberi di fare le loro scelte. Con loro, pur dando le regole che dà una mamma, ho fatto l’esatto opposto di quello che facevano con me, non la mia famiglia, ma il regime iraniano».

Quando è stata l’ultima volta che è andata in Iran?

«L’estate scorsa. Non tornavo, da diversi anni a causa del Covid. La rivoluzione è scoppiata che io ero già andata via. Lì è un’altra vita: anche se sono andata per sole tre settimane ho dovuto indossare l’hijab, che mi copre tutto il capo e soprattutto nasconde i capelli. Per un po’ di tempo io posso anche fare un sacrificio, ma è sbagliato, una ragazza giovane in Iran deve tenerlo per tutta la vita, come può sopportarlo?».

È andata da sola?

«Sì, per forza. Mio figlio, anche se è nato e cresciuto in Italia, non può andarci, perché avendo la doppia cittadinanza viene subito “acchiappato” dalla polizia e obbligato a fare il militare. Non possiamo rischiare».

Chi ha lasciato in Iran?

«Molti dei miei familiari. Il regime approfitta di loro per farci tornare e zittirci con la violenza. Ammazzano le giovani, le violentano e le torturano, non si può più stare indifferenti a tutto questo».

Ha contatti con loro?

«Per fortuna sì, ma bisogna sempre stare molto attenti. Ogni mattina apro il telefono e inizia la mia sofferenza: vorrei essere lì per lottare insieme a loro, ma chi vuole far sentire la propria voce viene messo in galera, torturato e ammazzato».

Tornerà nel suo Paese?

«Fino a quando ci sarà il regime non potrò metterci piede. Anche io, nel mio piccolo, seppur distante ho cercato di far sentire la mia voce. Andare lì significa mettersi nelle loro mani e morire. Da questa parte del mondo non dobbiamo voltarci, ma lavorare per liberare l’Iran dal regime».

