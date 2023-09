«Io, ex tecnico Alcoa, discriminato» 

È rimasto senza lavoro dopo 25 anni passati nell’azienda Alcoa, che ha chiuso nel 2012: da allora la vita di Andrea Marrocu, 56 anni, di San Gavino, è un’odissea in cerca di un’occupazione stabile. Ora però il tecnico industriale, che vanta una sfilza di specializzazioni, si sente vittima di un’ingiustizia: grazie a un accordo con l’assessorato regionale al Lavoro, i lavoratori di altre fabbriche chiuse troveranno posto nei Comuni come quello di San Gavino Monreale. Lui, invece, no: «Non capisco – spiega – perché gli ex dipendenti della Keller, la fabbrica di carrozze ferroviarie di Villacidro, potranno essere stabilizzati nei Comuni mentre io e tanti altri lavoratori dell’Alcoa siamo stati dimenticati dalla Regione e in più in generale dallo Stato. La trovo una grossa ingiustizia, anche perché alla mia età mi vedo chiudere tantissime porte in faccia. Per le aziende sono troppo vecchio per lavorare, per lo Stato sono troppo giovane per poter andare in pensione».

Mutuo arretrato

L’ex dipendente Alcoa si trova in difficoltà: «Ho esposto la mia situazione – prosegue – anche al sindaco Carlo Tomasi. Ho un mutuo, devo pagare 475 euro al mese e sono indietro di nove rate: il rischio è che da un giorno all’altro la mia casa venga pignorata e io mi ritrovi sulla strada. Senza soldi non posso vivere».

Mai con le mani in mano

Marrocu non è mai rimasto con le mani in mano: ha sempre cercato un lavoro e non assistenzialismo. Una scelta che sembra svantaggiarlo: «Avendo una partita Iva – racconta – per lo Stato non ho mai avuto diritto all’indennità di disoccupazione o al reddito di cittadinanza. Negli ultimi dieci anni ho spedito in giro più di mille curriculum, almeno 500 negli ultimi tre: la risposte più gentile è stata “Le faremo sapere”. Alla fine del 2015 sono entrato a lavorare in Ceramica Mediterranea (Guspini) come responsabile dell’ufficio acquisti e controller di stabilimento ma sono stato licenziato il 30 giugno del 2016: nella stessa azienda sono stato richiamato con diversi rinnovi di contratto ma alla condizione di aprire una partita Iva. L’ultimo contratto è scaduto il 31 dicembre 2020: l’avviso del mancato rinnovo mi è stato dato solo tre giorni prima. Sono rimasto letteralmente nella strada senza aver diritto ad alcuna forma di ammortizzatore sociale e disoccupazione. Ho svolto qualche lavoro con il drone (geolocalizzazioni e sopralluoghi, servizi hardware e software) ma i ricavi non sono altissimi».

«Non dimenticatemi»

Da qui l’appello alle istituzioni: «Perché non mi si riconosce il diritto di essere incluso nelle liste per lavorare nella pubblica amministrazione? Chiedo, insieme a tanti altri lavoratori nella mia situazione, di non essere dimenticato. Sono troppo vecchio anche per emigrare, per esempio per andare in Germania a fare il cameriere. Purtroppo il Medio Campidano, come il Sulcis, è ormai un cimitero di fabbriche e le occasioni di lavoro sono diventate un miraggio».

