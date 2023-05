«Io e Ranieri a Palermo: anni stupendi» 

«Anche da giocatore è sempre stato rigoroso, serio, onesto. Un romano atipico, parlava poco. Ma quando lo faceva, non era mai per caso».

Il Palermo, per Claudio Ranieri, non è un avversario come un altro. Con la maglia rosanero ha vissuto le ultime due intensissime stagioni da calciatore nel biennio 1984-86. La fascia da capitano, una promozione pazzesca dalla Serie C alla Serie B, una salvezza soffertissima. Al suo fianco, tra gli altri, c’era Gianni De Biasi, che oggi ricorda quegli anni da Baku, capitale dell’Azerbaigian. «Sono curioso. E dopo l’Albania ho voluto conoscere il calcio da queste parti».

Ct in un altro mondo.

«Ma bellissimo. Prima dei ko con Austria e Svezia abbiamo vinto 5 volte di fila, anche con la Macedonia. Non ho molta scelta tra i giocatori...».

A proposito di Ranieri...

«Anche da giocatore è sempre stato rigoroso, serio, onesto. Un romano atipico, parlava poco. Ma quando lo faceva, non era mai per caso».

Due anni a Palermo insieme.

«Anni bellissimi. Abbiamo vinto un campionato di C col povero Tom Rosati. Poi la salvezza, prima del fallimento. Era un altro calcio, con tutte le partite la domenica. Lo stadio era un rito, come la messa. E quei tifosi ci perdonavano tutto. A Palermo si vive il calcio con entusiasmo, ma anche con grande competenza».

Che rapporto avevate con Ranieri?

«Eravamo sempre insieme, soprattutto per il pranzo del lunedì, il nostro giorno sacro. Con noi c’era sempre anche Mario Piga, il grande sardo di Palau. In C centrammo la promozione contro grandi rivali, come il Messina. Una squadra che non poteva fallire, ma non sempre le grandi riescono a esserlo anche in campo».

Un po’ quello che sta provando a fare Ranieri a Cagliari.

«Claudio è un grande motivatore, riesce a conquistare i giocatori. Sono stato suo ospite quando allenava il Chelsea, ho visto come lavora. Sa toccare le corde giuste, un pragmatico, non certo un venditore di fumo. Sa che doveva essere mio testimone di nozze? Era l’estate dell’87, ma dovette rinunciare perché andò ad allenare il Campania Puteolana. Poi mi chiamò per giocare lì, ma avevo altre squadre».

E oggi che succede?

«Cagliari e Palermo dovrebbero stare stabilmente in Serie A, per storia e bacino. Sarà una lotta apertissima, oggi e nei playoff».

Consigli per Ranieri?

«Claudio non ne ha bisogno. Gli auguro di riportare il “suo” Cagliari in Serie A, come 30 anni fa, e di continuare, con la sua solita voglia di stupire e guardare avanti».

