«Io e mio marito uniti a distanza di 5 fusi orari» 

Capiterà anche di essere più lontani dei circa 14.500 chilometri in linea d’aria che separano oggi Andrea Mura, impegnato nell’Oceano Indiano nella Global Solo Challenge, e sua moglie Daniela Faranna. Ma non sarà certo la distanza a interrompere il rapporto tra il 59enne velista cagliaritano e la sua prima supporter, in quella che «è l’impresa sportiva più estrema che ci sia, perché non riguarda solo le competenze e le capacità tecniche ma perché mette alla prova anche l’aspetto umano, perché sei solo davanti alle forze della natura giorno e notte», ha raccontato ai microfoni di Radiolina durante “Caffè Corretto”.

Un’impresa che Andrea ha fortemente voluto, quella che ha inseguito per tutta la vita, o almeno la carriera di eclettico e pluridecorato velista: «Da sempre la più grande ambizione di Andrea è promuovere la Sardegna nel mondo, tenendo alta la bandiera dei 4 mori sulla fedele Vento di Sardegna, una “anziana signora” di 23 anni che però sta solcando le onde oceaniche con dignità, onore e tenacia».

Le ultime notizie indicavano Vento di Sardegna undicesimo nella classifica attuale ma quarto nella proiezione finale: «Andrea è nell’Oceano Indiano e sta navigando verso est. Stanotte (ieri, ndr ) era previsto il passaggio alla quinta ora di fuso orario di distanza rispetto a noi», prosegue Faranna, che ricorda: «Dall’algoritmo fatto da Global Solo Challenge l’arrivo di tutti i concorrenti è previsto per metà marzo. Come sapete vince chi arriva per primo a prescindere da quando sono partiti».

Non è facile il sostegno a distanza ma per fortuna oggi i mezzi tecnologici consentono di annullare le distanze anche quando sei un puntino sperduto nell’oceano, tra i “quaranta ruggenti” e i “cinquanta urlanti”: «Ci teniamo in contatto con messaggi su Telegram a qualsiasi ora del giorno e della notte. Il cellulare non è mai in modalità silenziosa ma sempre acceso. Lo seguiamo sempre sull’applicazione Yellow brick (accessibile a tutti), con il suo ufficio stampa e con i tecnici che hanno lavorato a bordo di Vento di Sardegna pronti a intervenire per qualsiasi problema possa sorgere a bordo. Abbiamo creato un bellissimo gruppo di amici che lavora in grande sinergia».

