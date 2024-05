«Io e la Torres pronti per i playoff» 

Sassari. Nel suo curriculum figurano una promozione in Serie B sol Südtirol (nel 2022) ma non attraverso i playoff, che ha sempre perso: con la maglia dello stesso Südtirol, col Catanzaro e con l’Alessandria, dove nel 2017 arrivò sino alla finale persa col Parma per 2-0. E curiosamente la Serie B l’ha giocata non dopo la promozione di due anni fa ma qualche anno prima, quando fu ingaggiato dalla Reggiana. «Spero che sia proprio l’anno giusto» dice Manuel Fischnaller, professione attaccante. Uno dei bomber più regolari in circolazione, capace di andare in doppia cifra con le reti sei volte nelle ultime dieci stagioni. Quest’anno con la Torres ha chiuso a quota 11 (senza rigori), con 25 presenze da titolare. Una volta su quattro i suoi gol sono stati decisivi ai fini del risultato.

Con oltre 500 presenze tra i professionisti, 14 stagioni e 128 gol, l’altoatesino è il giocatore più esperto tra i rossoblù sia nelle gare di stagione regolare, sia in quelle degli spareggi promozione. Nel curriculum vanta anche la vittoria del trofeo di Viareggio con la Juventus nel 2010, quando aveva 18 anni.

Com’è fare una preparazione di tre settimane anziché una sola come in campionato?

«Non è bello non giocare per tre settimane, ma ci stiamo preparando con grande intensità e abbiamo una buona programmazione, quindi sono sicuro che arriveremo pronti al 21 maggio, quando inizieranno i nostri playoff».

Cosa vi hanno detto le due recenti amichevoli contro Lanteri e Cos?

«L’importante era mettere intensità e utilizzarle come preparazione. Sono stati due buoni allenamenti, mentre a livello tattico abbiamo provato poco perché ormai giochiamo a memoria, ci conosciamo bene e sappiamo come muoverci. Era necessario lavorare sul piano fisico e su quello dell’intensità, cercando di avvicinarci il possibile alle condizioni della partita».

C’è un’avversaria che non vorreste incontrare nei playoff o sono tutte uguali?

«È difficile dirlo, perché un conto è vedere una gara in tv e un altro affrontare una squadra sul campo. Benevento e Padova sono ostiche, hanno ottimi organici, ma se vuoi arrivare in fondo devi battere chiunque senza pensare a chi hai davanti. L’importante quindi è focalizzarci su di noi ed essere come in campionato, spensierati».

Cosa può mettere la Torres negli spareggi per sorprendere ancora?

«Sulla carta non siamo noi i favoriti, nonostante il secondo posto, quindi possiamo essere spensierati e liberi mentalmente come all’inizio. Le migliori partite le abbiamo giocate all’andata, quando ci siamo divertiti in campo senza pensare alla posizione o al risultato finale. Poi è normale che i playoff siano un altro tipo di partita, su una sfida che prevede gare di andata e ritorno bisogna essere bravi a gestire non solo le forze ma anche l’emotività».

Solo un gol negli ultimi tre mesi di campionato, Fischnaller si stava riservando per i playoff?

«A questo punto diciamo di sì, per un attaccante è importante segnare per l’autostima, ma ho lavorato per la squadra e anche per favorire i gol dei compagni, quindi sono soddisfatto. Fisicamente sto bene e sono pronto e spero di tornare al gol».

