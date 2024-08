«Io e la mia arte in giro per il mondo» 

Più di cinquanta opere a Gonnosfanadiga, dove basta entrare in un'attività commerciale o ristorante può ammirarle; altre in giro per la Sardegna e non solo: gli animali di Toto Putzu sono anche in Colombia, a New York e in Russia. Ha realizzato murales e insegne, illustrato libri, dipinto su pelle. E non è tutto: ha scritto 22 libri, tradotto dal latino al sardo, composto poesie. Quella dell’artista di Gonnosfanadiga è una storia di sacrifici, fame, sogni e talento: 77 anni, docente di lettere in pensione, Toto Putzu ha scoperto l’amore per la pittura da piccolo. Tutti i suoi coetanei giocavano a pallone per strada e lui, a causa di una salute cagionevole, era costretto a stare in casa, dove ogni superficie e ogni oggetto diventavano penna e calamaio: «Vivevamo in estrema povertà», ricorda l’artista. «Mio papà era mancato e non c’erano i soldi per fogli o matite. Usavo i fogli con cui il pescivendolo incartava il pesce, il retro delle immagini dei santi, qualsiasi supporto di fortuna. Disegnavo con mattoni rotti e carbone. Pochi giorni dopo che asfaltarono la via principale del paese, via Porru Bonelli, ci disegnai sopra con del gesso che avevo preso da scuola».

Studi e viaggi

Più tardi, durante il seminario a Villacidro, vennero altri amori: la letteratura, il latino e la scrittura. «Ho imparato tanto ma dopo aver visto un film con Brigitte Bardot ho capito di non avere la vocazione». Gli studi proseguirono al liceo classico e poi all’università, a Firenze, grazie a una borsa di studio: «Ho vissuto con mille lire al giorno per tre anni. In settimana mangiavo alla mensa degli studenti, la domenica alla mensa dei poveri. Ho dormito in un sacco a pelo in uno scantinato e studiavo sui libri presi in prestito. La sera frequentavo un corso gratuito d’arte».

Le sue opere sono circolate anche in Colombia e a New York grazie a un amico colombiano: «Gli proposi di passare le vacanze a casa mia in Sardegna mentre io le avrei passate a casa sua in Colombia: accettò. Per pagarmi il viaggio fino a New York lavorai per un’estate alla Bayer, in Germania. Sbarcai senza un soldo: rimasi tre giorni in aeroporto a fare ritratti, dipinti e caricature che vendevo ai passanti. Con quei soldi arrivai in Colmbia dove ho dipinto tanto».

L’amore per l’isola

In Sardegna è tornato per amore della sua terra: «Volevo creare un parco naturale con uno zoo ma non è andata secondo i piani. Sono entrato in politica ma la mia strada era un'altra». Cioè la pittura, l’arte, la letteratura, la poesia e la musica. Tra i progetti dell'artista, che vive in campagna tra pony, cavalli, galline e capre, c’è la stesura di un libro su Gigi Riva: ne è nata una canzone che sarà cantata in onore del grande campione dal coro polifonico di Gonnosfanadiga accompagnato dalle launeddas. Ma non è tutto: tra gli obiettivi ci sono un museo permanente, una mostra e un libro sulla medicina in latino antico da miniare sono i progetti a cui Putzu sta lavorando mentre a Gonnosfanadiga le opere e gli animali ali di Toto Putzu.

