«Io e i miei fratelli salvi per miracolo» 

Quella mattina se la ricorda come fosse ieri, il sopravvissuto: «Alle 14:10 suonò la sirena», racconta Piras, «eravamo in casa, mia madre corse in terrazza a raccogliere i panni stesi e da giù una vicina le urlò di mettersi in salvo perché di lì a poco sarebbero arrivati i bombardieri. Poco dopo cadde lo spezzone in strada. Se non fosse risalita, sarebbe morta». Prima che la bomba piombasse tra gli edifici di via Giulio Cesare, Piras vide due scene impresse ancora oggi nella sua mente. «Un signore di 87 anni, sfollato a Soleminis, camminava lentamente col bastone. L’unica donna presente in strada, gli si rivolse chiedendogli cosa ci facesse a Monserrato. Rispose che doveva controllare la biancheria. Mi vide, ci salutammo, poi seppi che lo spezzone lo centrò in pieno mentre pranzava». Vide anche un bambino di 8 anni: «Zoppicava sanguinante perché era rimasto ferito a un piede. Era Fortunato Manca, futuro pugile campione d’Europa di pesi medi». Pochi minuti dopo il bombardamento, l’Unione nazionale protezione antiaerea bussò nelle case per chiedere se ci fossero feriti da soccorrere o morti da portar via. «A parte il livido nella caviglia di mia sorella, noi potemmo dire di stare bene. Eravamo scioccati dal bombardamento della città, ma vivi».

All’epoca lui, al secolo Joseph Piras, medico della Guardia di Finanza in pensione oggi residente a Como, aveva infatti solo 11 anni. Si salvò dai bombardamenti perché scese in tempo al piano di sotto della sua casa in via Giulio Cesare insieme alla mamma, al fratellino di 4 anni, e alla sorella di 12. Le schegge di uno spezzone polverizzarono i vasi del terrazzo e provocarono dei fori sulla parete dell’edificio. «Mia sorella era vicino al muro della casa. Una scheggia incandescente le sfiorò la caviglia, ma non la colpì per miracolo».

È tornato a Monserrato, ospite dal fratello, proprio per la commemorazione delle vittime. Ottant’anni fa infatti, il 31 marzo 1943, la città fu colpita da un attacco aereo americano che causò 52 morti. Impossibile dimenticare.

All’improvviso l’inferno

Giorni di paura

La paura dell’attacco degli Alleati cominciò il giorno prima, il 30 marzo. Piras ricorda che il cielo era sgombro di nubi. «Speravamo non venissero a bombardare. L’attacco era previsto per il 26 ma tutta la Sardegna era coperta dalle nuvole e gli aerei non vedevano bene i target da colpire. Invece il 30, alle 22:15 suonarono le sirene. Le strade erano deserte. Un ricognitore inglese, decollato dalla portaerei Furious dal largo del Golfo degli Angeli, sorvolava e girava a lungo, con un ormai noto ronzio che ricordo ancora bene. Poco dopo sentii l’eco del bombardamento sugli aeroporti di Elmas e Decimomannu. Quella notte Monserrato non venne bombardata, ma non suonò mai il cessato allarme, quindi non riuscimmo a dormire. Il giorno dopo invece si scatenò l’inferno».

Infanzia tra le bombe

La mattina, prima dell’attacco, giocava con suo fratellino Gianni in giardino. Passarono a bassa quota alcuni cacciabombardieri tedeschi partiti dal campo di aviazione monserratino. «Ebbe tanta paura che scivolò lungo il pavimento di cemento e batté la fronte. Venne medicato, ma se la vide brutta». Dopo la guerra, Joseph Piras riprese la scuola. Poi da grande divenne dapprima medico di famiglia, poi presso il comando della Guardia di Finanza in viale Diaz. Venne chiamato successivamente a Como dove vive tutt’oggi da 50 anni. Anche lì ha svolto la mansione di medico della Finanza, è in congedo ma, all’età di 91 anni, continua a lavorare come specialista di medicina legale militare.

