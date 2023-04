«Io, dottore volontario a Seui: non potevo lasciare soli i pazienti» 

Se a Seui l'assistenza primaria non si ferma lo si deve a Natalino Meloni, 74 anni, originario di Villagrande, per 40 medico di famiglia a Loceri.

Una vita dedicata alla medicina generale, disciplina affatto ambita dai giovani medici: «Per me, poter continuare ad esercitarla è una fortuna e un'opportunità a cui mi dedico volentieri». Così, da due mesi, su base volontaria e gratuita, il medico in pensione ha scelto di mettersi stabilmente, una volta alla settimana, al servizio dei pazienti seuesi, da tre anni, orfani del medico di famiglia.

Dottor Meloni, perché ha deciso di assumere questa responsabilità?

«Per i pazienti. Non me la sentivo di lasciarli soli e perché fare il medico di famiglia mi piace davvero. Tra i ruoli professionali che ho ricoperto è quello che mi ha dato maggiori gratificazioni, sempre».

Il paese, da anni, va avanti, con cinque ore di ambulatorio a settimana, per mille pazienti: medicina generale o "ricettificio"?

«Se credessi fosse soltanto un "ricettificio", non verrei. Invece faccio il medico curante di questa comunità. In ambulatorio, in una mattinata, ricevo circa 40 pazienti, tra questi, mediamente sono una decina i sintomatici che necessitano di una diagnosi clinica. Ma certamente, una volta a settimana non è ancora abbastanza, io però, non potrei fare di più».

I colleghi, hanno prima rinunciato sistematicamente, ultimamente ignorano del tutto Seui, cosa penalizza la sede?

«Gli incentivi per la zona disagiatissima sono irrisori; questa sede più di tutte paga il decentramento; Seui è la più isolata del nostro distretto sanitario. Un'ora e mezzo di viaggio. La mia strategia, è impiegare questo tempo in modo proficuo a organizzare mentalmente il lavoro, a riflettere, ma anche a godere di un paesaggio bellissimo, in alcune giornate, la luce, i colori del mattino presto, sono uno spettacolo che rinfranca lo spirito».

Quali misure potrebbero disporsi per una soluzione più strutturata?

«Guardo con curiosità agli Ascot, il progetto pilota della Asl di Oristano: ambulatori straordinari di comunità territoriali. Un'apertura, oltre i lacci normativi, per mettere a servizio della continuità dell'assistenza primaria, tutte le risorse umane sul campo».