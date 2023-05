«Io, dottore di ventisei grandi vecchi» 

In quarant’anni di carriera ha avuto tra i suoi pazienti («ma non mi davano granché da fare») ben 26 ultracentenari. Raffaele Sestu, 72 anni, medico di Arzana in pensione, potrebbe per questo finire presto nel libro mondiale dei record. Lui, intanto, segue anche l’attuale nonnino del paese (Attilio Stochino, 100 anni e mezzo), un signore che per tenersi allenato sale quattro volte al giorno sulla cyclette per una seduta «di cinquanta pedalate».

Lucidi e in buona salute. Queste, sottolinea, «a differenza di quanto si osserva in altre zone blu del mondo, le caratteristiche dei nostri centenari». Forma fisica a parte, «questi grandi vecchi conservano integre le capacità cognitive, l’attenzione, la curiosità». Ad Arzana, «abbiamo sintetizzato i valori del nostro patrimonio con uno slogan, “la vita gaia”, dove gaia è un acronimo. La g sta per genetica, perché constatiamo che qui il nucleo dei centenari deriva da un gruppo dell’antichissimo villaggio nuragico di Ruinas; la a sta per alimentazione e ambiente, cibo sano e grande biodiversità; la i , per integrazione: i nostri centenari sono perfettamente integrati e attivi dentro la famiglia e la comunità; la a finale sta per autostima: sentirsi amati e considerati aggiunge altra vita». ( p.s. )

