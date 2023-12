«Io, donna al volante dei pullman per mestiere» 

« Donne al volante, pericolo costante ? Oggi sorrido quando sento questa frase, credo sia un concetto superato da tempo, anzi, forse i viaggiatori riconoscono più prudenza e sicurezza in una figura femminile». Caterina Marcialis, 52 anni, ribalta con un sorriso ironico questo cliché datato: è la prima autista donna a essere assunta dall’azienda Tour Baire, dove ogni giorno guida bus in servizio Capoterra e Cagliari. La sua sicurezza al volante e la sua audacia nel sfidare stereotipi l'hanno resa protagonista di un concorso fotografico dell'Anav. Posando con eleganza in abiti tradizionali, Caterina ha sfatato vecchie credenze e ha anche regalato il primo posto all'azienda Baire nello speciale contest.

Da passione a professione.

«Ho sempre avuto una forte passione per la guida. Essendo una persona molto curiosa, ho deciso improvvisamente di cambiare vita. Per venticinque anni ho lavorato nel commercio, cinque anni fa ho deciso di dare una svolta e mettermi in gioco conseguendo le patenti necessarie per guidare i bus. Dopo una selezione accurata, ho avuto l’opportunità di iniziare a mettermi in gioco nel mondo della guida professionale. Ciò che mi ha colpito sin da subito è stata la fiducia che l’azienda ripone nella forza femminile. Nonostante il settore sia tradizionalmente maschile, mi sono sentita accolta come parte di una famiglia, ad oggi siamo quattro donne a collaborare».

Teppisti, molestatori, ha mai avuto paura?

«Per quanto mi riguarda, devo dire di no, anche a tarda ora. L’utenza si mostra abbastanza tranquilla, anzi, ha visto nella mia figura un punto di riferimento rassicurante. Credo che molto dipenda dall'approccio che si ha verso gli altri, ma personalmente non ho alcun timore. In questi cinque anni di attività non ho mai affrontato esperienze negative».

La diversità di genere può contribuire a migliorare l'industria dei trasporti su larga scala?

«Credo di sì. Io lavoro in numerose tratte scolastiche, noto dai volti dei genitori una tranquillità particolare. La donna, forse per il suo innato senso materno, trasmette serenità. Soprattutto a Capoterra, dove la comunità è ben connessa, le mamme spesso mi chiamano per assicurarsi che i loro figli siano giunti a destinazione. È un legame speciale che va oltre il semplice trasporto, diventando un punto di riferimento e di fiducia nella quotidianità delle famiglie».

Tradizione in movimento.

«Partecipare al concorso fotografico nazionale dedicato alle aziende di trasporto è stata un'esperienza unica. Con l'abito tradizionale sardo, ho voluto rappresentare le nostre radici e i viaggi nel nostro territorio. È stato emozionante sposare la mia cultura, indossando il costume che sento mio e unendo così la tradizione alla mia passione per la guida».

